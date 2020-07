Hacienda desbarata agenda en San Lázaro: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de julio. A las cinco de la tarde de ayer recibí un WhatsApp desde la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. No podía creer lo que leía: “Morena se echó para atrás en lo del Presupuesto”.

Mi sorpresa fue mayúscula cuando, dos minutos después, la misma fuente nos dijo que los morenos se retractaron también en lo pactado sobre la Ley de Extinción de Fideicomisos (querían eliminar 44) y que, por lo pronto, se quedarán como están.

Un revés para Mario Delgado, quien ha hecho de la aprobación de esas reformas un reto personal.

Todo iba bien hasta el “no” de la SHCP. Tres horas antes habíamos hablado con la coordinadora de la bancada del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez.

Nos dijo que su partido había llegado a un acuerdo con Morena y aliados para votar a favor el predictamen sobre modificaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Había que confirmar esa información con otra fuente. Lo hicimos con Tonatiuh Bravo, coordinador de la bancada del MC en San Lázaro.

Por lo pronto, los dos temas —y el de la Ley de Adquisiciones— no pudieron ser agendados por la Comisión Permanente. Los “predictámenes” serán consultados “con el área de gobierno relacionada”.

La próxima sesión de la Permanente se citó para el 28 de julio. El periodo extraordinario inicia al día siguiente.

* Nos dicen que Mario Delgado construyó en las negociaciones con la oposición. El documento que resultó no fue del gusto de la Secretaría de Hacienda “y lo tumbó”.

“No están de acuerdo con la redacción del predictamen en la SHCP. No les gustó”, nos dijo Tonatiuh Bravo.

Prosiguió: “Mario aceptó parlamento abierto para fideicomisos, pero en el Ejecutivo se lo echaron para atrás”.

Hablamos, en off, con otros diputados. Nos dijeron que, efectivamente, el coordinador de los diputados de Morena no consultó lo acordado con la SHCP. Los muchachos de Arturo Herrera no conocían el documento.

Juran también que en la elaboración del predictamen sobre fideicomisos metió la mano Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública.

“Le vendió la idea al Presidente de que allí había mucho dinero para apoyar la 4T”, nos dijo una fuente que pidió no ser citada.

La fuente añadió que hay una “descoordinación total” en la 4T. “No hay quien resuelva, salvo el Presidente. Cuando interviene, les pone manazos”, puntualizó.

* La agenda del periodo quedó flaquita en San Lázaro. El único tema serán los consejeros del INE.

Por cierto que hoy sesiona el pleno del TEPJF para resolver las inconformidades de los exaspirantes a consejeros del INE, Diana Talavera, Dora Rodríguez Soriano, Armando Hernández Cruz, quienes reclaman su exclusión de las quintetas.

Hay también un recurso de apelación de Elvia Leticia Amezcua Fierros que no se le ha dado trámite. En los pasillos del TEPJF adelantan que las quejas serán desechadas.

En el Senado la agenda del periodo extra es más ligera. Nombramiento de embajadores, leyes laborales relacionadas con el T-MEC, salida de tropas, ampliación del catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, salud mental y suicidio.

* Porfirio Muñoz Ledo siempre me ha sorprendido por su elocuencia. Ayer calificó de “golpistas” a los diputados de Morena y del PT que promueven una rebelión para descalificar las quintetas de aspirantes a consejeros del INE.

Hasta una carta firmaron 65 legisladores para pedir a Delgado que reponga el proceso, por considerar que los que quedaron son “hostiles” a la 4T.

“No quieren consejeros adeptos o a modo. Revelan un talante golpista y olvidan que la autonomía del INE es construcción de Morena. Nosotros buscamos la democracia y ellos la autocracia. ¡No pasará!”.

Así o más claro…

* Durante su visita a Chiapas, el muy grillo doctor Hugo López-Gatell agarró a puntapiés a la industria de alimentos procesados. Dijo que los refrescos son “veneno embotellado” y que las donas, pastelitos y papas son “alimentación tóxica”.

Ya le reviraron. Los aludidos se preguntan: ¿la Cofepris tendrá algo que comentar sobre la libre venta de botellas y alimentos tóxicos o López-Gatell nada más lo dijo para buscar a quién echarle la culpa sobre las consecuencias del mal manejo de la pandemia, que lleva ya casi 40 mil muertos?

Compartir