Hace ofrecimiento Sheinbaum a Fernández Noroña; “Me quedo en el Senado” respondió (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de junio. El diputado federal y senador electo, Gerardo Fernández Noroña reveló que Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México sí le hizo un planteamiento durante la reunión que sostuvo esta tarde en la casa de transición, aunque también enfatizó que se quedará en el Senado.

“Sí me planteó algo que voy a valorar”, reveló Fernández Noroña.

-¿Qué fue? ¿En el Ejecutivo o el Ejecutivo o en el Legislativo?, se le cuestionó al diputado.

“A ver, primero me parece muy importante que ella me haya refrendado el que la comunicación es expedita y abierta es un privilegio y una responsabilidad yo le agradezco mucho ese nivel de confianza”, intentó evadir Fernández Noroña.

Ante la insistencia, aclaró que no diría cuál fue el ofrecimiento, “si no lo voy a aceptar ¿para qué lo digo? y si lo acepto también ¿para qué lo digo?. Lo voy a pensar. Ya dije que yo me voy a quedar ya lo comenté, ahí voy a estar (en el Senado) yo soy un parlamentario”, afirmó.

El diputado, quien exigió la coordinación de los senadores de Morena por haber quedado en tercer lugar de la contienda interna de ese partido para elegir al candidato presidencial, ahora declaró que no es un asunto dle cargos.

“No es un asunto de cargos, es un asunto de la importancia del movimiento, de la unidad entonces, ahora sí que no es el tema central. Sí me quedo en el Senado, ese fue el compromiso que hicimos nunca hablamos de la posibilidad de que yo estuviese en el gabinete yo no tengo ninguna expectativa en ese tipo y voy a estar en el Senado”.

Informó que en la reunión que duró aproximadamente 40 minutos, también hablaron de Bolivia y dijo que este enfrentamiento entre Evo Morales y Luis Arce “es un llamado de atención muy fuerte a nuestro movimiento porque allá hay un enfrentamiento entre dos liderazgos importantes, el del expresidente Evo Morales y el del actual presidente Luis Arce, eso no nos puede pasar, por eso la unidad es central”.

24 Horas

