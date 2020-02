Habrá convención de terror en México (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. Todo está casi listo para lo que será la primera edición de la convención de terror Maligna que se realizará en Guadalajara, los días 7 y 8 de marzo.

Con la intención de mostrar cómo ha cambiado el género, y como se mantiene el fenómeno de las películas de terror de los noventas, que ya se han convertido en historias de culto, se pretende dar un panorama del pasado, presente y futuro del terror, a nivel mundial.

“Hay muchos eventos para otros tipos de aficiones, de repente nos dimos cuenta que faltaba algo para el terror. Hay muchos amantes del género. Creemos que es un género que ha dado mucho, pero faltaba un lugar para reunir a todos estos fans por eso nace la primera edición de Maligna, más que nada para la gente que le gusta el horror, los asesinos de las series y zombies”, adelantó el staff de la convención de terror.

Durante dos días habrá concursos, conferencias, juegos, actividades, firmas de autógrafos, pasarelas (monstruos y zombies), área para artistas independientes, maquilla de efectos especiales e invitados especiales.

“Estaremos enfocados en los invitados como el creador de la saga Viernes 13, Sean S. Cunningham; el actor Alex Vincent que hizo al niño en Chucky y un concurso de cortos de terror. Con Sean hará una conferencia, él tiene muchos años participando en la saga Viernes 13, queremos que platique cómo ha visto el terror, a lo largo de los años. El terror ha llegado a los videojuegos, pero sobre todo que muestre esa parte de las cintas de culto de los noventa”.

“Lo que buscamos es que la gente sienta el terror, le de miedo estar ahí”, finalizó el equipo de Maligna.

Invitados en Maligna

Sean S. Cunningham : Director, productor y guionista de cine. Director de la primera película de Friday the 13th, además de participar como productor en Jason Goes to Hell: The Final Friday, Jason X, Freddy vs. Jason y Friday the 13th (2009).

Alex Vincent: Conocido por su interpretación de Andy Barclay tanto en su versión infantil como adulta en la saga de películas de Chucky: El muñeco diabólico.

Oxlack Castro: El youtuber e investigador Paranormal expone fenómenos de misterio, paranormales y ufológicos, además de ser colaborador de History Channel.

Mundo Creepy: El canal de YouTube está dedicado al horror con casi dos millones de suscriptores, además de creadores del cómic antológico de terror Infierno para inocentes.

Goyi: Youtuber del proyecto Paranormal tiene más de 1 millón de suscriptores, se dedica a la investigación paranormal usando la ciencia.

¿Cuándo?

7 y 8 de marzo, de 11:00 a 19:00 horas en Expo Guadalajara. Boletos: 130 por día, 250 pesos dos días. Niños menores de 1.20 metros no pagan.

Venta de boletos en: http://malignacon.com

