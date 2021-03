Habitantes de Santa María Tutla se manifiestan para exigir recursos de ramos 28 y 33 (18:15 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 23 de marzo. Habitantes de la agencia de Santa María Tutla, se manifestaron este martes, para exigir a la presidenta municipal de San Andrés Dinicuiti, Rem edios Pilar Pérez Cruz, la entrega de los recursos del ramo 28 y 33, con sus respectivos fondos.

Rigoberto Cisneros Lima, agente municipal de Santa María Tutla, informó que alrededor de las 9:00 de la mañana llegaron al palacio municipal de San Andrés Dinicuiti, a realizar su protesta.

Indicó que sólo solicitan los recursos que les corresponden de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal y con base en el presupuesto de egresos, aprobado por el Congreso del Estado de Oaxaca para el municipio de San Andrés Dinicuiti en su ejercicio fiscal del 2021.

Denunció que desde el 2015 les han otorgado la cantidad de 8 mil 500 pesos, sin embargo, por el número de habitantes, aseguró que les corresponde la cantidad de 16 mil 500 pesos, “exigimos al municipio de San Andrés Dinicuiti, nos otorgue esta última cantidad”.

Señaló que en una petición que hicieron referente a la cantidad que aparentemente les corresponde, en días pasados, les informaron por escrito que, debido a gastos extraordinarios por la contingencia de Covid-19, no les podían dar esa cantidad.

No obstante, recordó que en el 2020 el agente en turno les solicitó a las autoridades municipales, insumos para enfrentar la enfermedad respiratoria de coronavirus, pero le respondieron que no tenían recursos, por eso no podían otorgarlos.

“Entonces hay una contradicción en lo que dicen y hacen. Esperamos tener una respuesta favorable”, recalcó.

Cisneros Lima, agregó que al llegar al palacio municipal no encontraron a ningún concejal en su oficina, que fue la secretaria quien llegó alrededor de las 10:30 de la mañana, la que les recibió el oficio, en donde plasman su petición.

“Nos comunicamos con la presidenta municipal y nos dice que estaba de comisión en la ciudad de Oaxaca de Juárez y al indagar en qué dependencia, no dio respuesta. Al preguntarle por los demás regidores, dijo que andaban realizando sus actividades, pero ninguno de ellos se hizo presente”, añadió.

Abundó que más tarde llegó la regidora de Limpia, Edith Gil Montes, quien los escuchó y se comprometió a informar a la munícipe.

Subrayó que se acordó que el 26 de marzo del presente año, serán atendidos por la presidenta y los integrantes del cabildo, “pues la petición es contundente y específica”.

Sentenció que, en caso de no tener una respuesta favorable, intensificarán sus acciones de protesta, como el llevar al Congreso del Estado y a la Sala de Justicia Indígena, el presunto atropello que están realizando las autoridades municipales.

Señaló al síndico municipal, José Carlos Ramírez Leyva , de ser quien no quiere entregar el recurso, ya que “siempre se ha conducido en una actitud irresponsable hacia Santa María Tutla”.