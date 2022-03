Gustavo Díaz Sánchez tiene abierta la posibilidad de rendir protesta como diputado local (21:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), que confirmó el decreto emitido el 7 de diciembre del 2021, por la mesa directiva de la 65 legislatura del Congreso de Oaxaca, por el que se declaró vacante la curul de diputado local, propietario y suplente, del Distrito local I, con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa.

A través de un comunicado, señaló que el juicio, promovido por Gustavo Díaz Sánchez, quien resultó electo en las pasadas elecciones por el distrito referido, pero a la fecha, no se le ha tomado protesta de ley para ocupar este puesto, ya que la mesa directiva del Congreso del Estado, declaró vacante su cargo debido a que fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social en el estado de Michoacán, por el delito de ultrajes a la autoridad.

El pleno de la sala regional indicó que, si bien la pretensión última del promoviente respecto a que se le tome protesta y pueda ejercer el cargo de diputado para el que fue electo no puede ser alcanzada, lo cierto es que el hecho de estar privado de su libertad por una medida preventiva emitida por un juez de control no implica, por si mismo, la suspensión de sus derechos políticos electorales, por lo que revocó la resolución impugnada.

De igual forma, se anuló el citado acuerdo emitido por la mesa directiva de la 65 legislatura del Congreso de Oaxaca, toda vez que en el caso concreto, no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 47 de la Constitución Política de Oaxaca para realiza tales comicios, ello con el fin de garantizar el derecho del promoviente al ejercicio del cargo cuando se defina su situación jurídica.

El artículo 47 de la Constitución Política, señala que la legislatura no podrá abrir sus sesiones ni ejercer su cometido, sin la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros, pero los presentes, deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes propietarios y suplentes a qué concurran dentro de un plazo que no excederá de diez días, apercibiendo a los propietarios de que si no lo hacen, se entenderá no aceptado el cargo, y si tampoco asistieran los suplentes, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones.

Cabe recordar que el priísta fue detenido el pasado 4 de noviembre del 2021, cuando ingresó a las instalaciones de Fuerza Civil en Fortín de las Flores, por elementos de la policía estatal de Veracruz.

Con esta resolución, Gustavo Díaz Sánchez, todavía tiene abierta la posibilidad de rendir protesta como diputado local siempre y cuando resuelva su situación jurídica.

