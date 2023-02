Guillermo del Toro gana el BAFTA a Mejor Película Animada por “Pinocho” (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. Guillermo del Toro se encamina a ganar el Oscar 2023, pues los BAFTA eligieron a “Pinocho” como la Mejor Película Animada de 2023. Junto al mexicano ganaron también Mark Gustafson, Gary Ungar, Alex Bulkley, quienes participaron en la dirección, producción y realización de la película.

Se trató de una categoría realmente fuerte, pues estaban también grandes proyectos a cargo del gigante Disney y del legendario Dreamworks, por un lado “Turning Red” con Domee Shi y Lindsey Collins, además del “Gato Con Botas: el último deseo” de Joel Crawford y Mark Swift.

Por último, aunque no menos importante, competía con el director consentido de México la película “Marcel The Shell With Shoes On”, donde estaban nominados los directores, realizadores y productores Dean Fleisher Camp, Andrew Goldman, Elisabeth Holm, Caroline Kaplan y Paul Mezey.

Crédito: Twitter / @pinocchiomovie Mejor música original “Pinocho” también competía en la categoría de Mejor música original, donde el compositor Alexandre Desplat fue nominado en representación de la misma, pues hizo un trabajo espectacular a lo largo de toda la producción. Lamentablemente el premio fue para Volker Bertelmann, quien estuvo detrás de la música en “All Quiet On The Western Front”, una de las películas más aplaudidas del año, y que partía como favorita en numerosas categorías, incluida la mencionada. Junto a estos genios también estaban nominados Justin Hurwitz por “Babylon”; Carter Burwell por “The Banshees Of Inisherin”; y finalmente Son Lux por la película “Everything Everywhere All At Once”. Guillermo del Toro acudió a la premiación con su pareja Kim Morgan. Crédito: AP Guillermo del Toro va por un Premio Oscar Ahora el camino se reduce a la entrega de los Premios Oscar, donde Guillermo del Toro podría cosechar una estatuilla junto a sus compañeros de producción, dirección, diseño de producción, y un largo etcétera. Donde parte como favorita es, desde luego, Mejor Película Animada junto a las películas “Marcel la concha con zapatos“, “El gato con botas: el último deseo“, “The Sea Beast” y “Red“. Pero no es el único mexicano que podría llevarse un galardón a casa. Durante la edición 95 de los premios que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos podríamos ver en el escenario a Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón. Los tres exitosos directores mexicanos se colaron una vez más a los Oscar con grandes producciones. Crédito: Especial. “El Negro” Iñárritu no logró ser directamente nominado; sin embargo, su película “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades“, apareció en una postulación en la categoría “Mejor fotografía”, donde el protagonista será Darius Khondji. El que sorprendió dentro de las nominaciones fue Alfonso Cuarón, quien apareció en la categoría “Mejor cortometraje de Ficción”, gracias al trabajo que realizó junto a Alice Rohrwacher en “Le pupille“. El Heraldo de México/Foto:AP/Especial

