Guardia Nacional pasará a la Sedena por acuerdo presidencial de AMLO (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de agosto. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está trabajando una reestructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras dependencias, con la que la Guardia Nacional pasará a la Secretaría de la Defensa por acuerdo presidencial; es decir, previo a la reforma constitucional que anunció que enviaría al Congreso de la Unión.

López Obrador afirmó que desea que sea la secretaría de la Defensa la que se haga cargo de la Guardia Nacional y adelantó que el desfile militar del día 16 de septiembre va a ser “predominantemente orientado” a la Seguridad Pública, donde los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia Nacional.

El presidente hizo el anuncio al ser cuestionado sobre personas que fueron víctimas de tortura y/o que son inocentes y que están detenidas, o aún no reciben sentencia. “Se avanza poco para liberar a personas que estuvieron en la cárcel y que fueron torturados, hubo las pruebas. Yo le voy a pedir a Rosa Icela que ella se haga cargo de esto y si estoy pensando [transformar] en que sea la Secretaría de Seguridad Pública y Justicia, porque he estado apoyándome y han trabajado, pero quiero algo especial. Me han estado ayudando en Gobernación, pero voy a pedirle a Rosa Icela Rodríguez, que aparte de su tarea de coordinar lo de Seguridad, vea estos casos de Justicia”, añadió el presidente.

Guardia Nacional. Se espera que para finales de 2022 tenga más de 128 mil elementos. (FOTOS: Publimetro Guadalajara)

“Les adelanto, por lo mismo, que ya, por acuerdo de la Presidencia, pasa la Seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional (completa) ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya, por completo, la Guardia Nacional dependa de la Defensa, y esperamos nada más el resultado de la reforma [constitucional]”, añadió el mandatario.

Tras las elecciones federales de 2021, López Obrador dijo que tenía tres pendientes en materia de reformas electorales para la segunda mitad de su administración: la reforma eléctrica, la reforma electoral y la reforma de la Guardia Nacional, con la que pasaría a depender de la Sedena.

Tortuguismo burocrático, el principal pendiente

El presidente señaló que esta semana enviará el acuerdo a las dependencias y añadió: “Voy a hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y voy a incluir esta función especial, porque llevo ya tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad y no avanzamos. Y claro, no es nada más un asunto del Ejecutivo, pero en una época de Transformación, no se puede actuar con tortuguismo burocrático, y menos cuando se trata de Justicia”.

López Obrador no especificó el método que utilizará para concretar este acuerdo. “Lo voy a analizar en la esfera de mis atribuciones. Puedo modificar, si es necesario, el reglamento interno en el Gobierno, puede ser por decreto, puede ser una reforma a la Ley de la Administración Pública, independientemente de lo que resulte sobre la Reforma Constitucional. Pero sí hacen falta estos cambio y ya no quiero que vaya pasando el tiempo, porque la verdad no faltan cosas y no quiero que se nos quede nada. Y entre más pronto se haga, mejor, para que el tiempo que nos queda, la decisiones que todavía se están tomando, terminen consolidadas al fin de mi gobierno”.

El presidente afirmó que debe de utilizar los márgenes legales que tiene para avanzar, mientras no se viole la Constitución. “Tengo un problema [de inseguridad] que resolver, tengo que entregar buenas cuentas al pueblo. Y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada”, añadió, y puso como ejemplo la discusión de la reforma eléctrica.

Cuestionado sobre si este acuerdo sería brincarse al Poder Legislativo, el presidente lo descartó, pues de todas maneras presentará la iniciativa para Reforma Constitucional correspondiente, la cual consideró necesaria para que la oposición no pueda revertir esta decisión y consolidar a la Guardia Nacional.

“Yo ya voy a estar jubilado, pero no quiero que pase un sexenio -toco madera-, o dos o tres años, y que ya vuelva la Guardia Nacional a Gobernación, así como estaba antes. O a la Secretaría de Seguridad Pública y ahí están los políticos e ingenieros como García Luna, que inmediatamente quieren resolver todo con cámaras. Pura transa, la compra de los equipos”, finalizó.

