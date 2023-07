Guardia Nacional de AMLO, 40% menos efectiva que Policía Federal de García Luna: Causa en Común (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de julio. La organización no gubernamental Causa en Común emitió este martes un nuevo informe sobre la creación y operación de la Guardia Nacional, destacando que a cuatro años de su creación aún persisten vicios que ponen en duda su efectividad.

Explicó, en principio, que 71 por ciento de los elementos provienen de las Fuerzas Armadas, y solo 49 por ciento tienen certificación, lo que eleva los riesgos de violación a derechos humanos.

Además la corporación carece de objetivos claros de operación que puedan ser monitoreados y evaluados, agregó.

“Sé que el número de detenciones no es la forma de medirlo, sin embargo, si tomamos ese esquema (de detenciones) diríamos que la Guardia Nacional es 40 veces menos efectiva que la Policía Federal”, dijo María Elena Morera.

La presidenta de Causa en Común explicó que en 2022, la Guardia Nacional hizo 3 mil 7 y la Policía Federal hacía alrededor de 39 mil detenciones por año.

¿Guardia Nacional redujo la violencia en México?

Morera comentó que otra forma de medir la efectividad de la Guardia Nacional es saber si con su puesta en marcha se redujeron los niveles de violencia en el país, que es lo que los mexicanos anhelan.

“Eso es lo que realmente, al ciudadano de a pie le interesaría saber, hoy vivo más segura o más seguro que hace cinco años, y pues la respuesta es no. No solo no vivimos más seguros, sino que la forma violenta de cómo están actuando los grupos criminales es algo que no habíamos visto antes”, dijo.

Recordó que tan solo en las últimas dos semanas se vieron casos de violencia extrema como la explosión de una mina antipersonal en Michoacán y un coche bomba en Guanajuato.

lo que no se ve reflejado en el abatimiento de la inseguridad. Aseguró que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional han tenido un exponencial incremento en sus partidas presupuestales,

Autoridades locales se ‘echan a la hamaca’ por culpa de la Guardia Nacional

Consideró que el fortalecimiento de la GN va en detrimento de las policías municipales y estatales, pues la autoridad local se “echa a la hamaca” en espera de que la Guardia Nacional resuelva el problema de inseguridad y violencia.

La presidenta de Causa en Común señaló que al menos 14 entidades tienen como titulares de seguridad pública a militares y marinos, pero otros 2 mil 237 elementos que pertenecieron a las Fuerzas Armadas ocupan cargos directivos en las policías locales.

“La colonización no solo fue para la Policía Federal, sino que están ocupando y colonizando lo que son las secretarías estatales y municipales de seguridad pública. Le ponen un techo de cristal a los policías que querían subir en el escalafón y ahora no podrán”.

El Financiero

