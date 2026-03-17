Grupo Parlamentario de Morena respaldan Plan B de Reforma Electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum (17:40 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., 17 de marzo. El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado expresó su firme respaldo al Plan B de la Reforma Electoral impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerarlo una alternativa viable para consolidar un sistema democrático más austero, participativo y cercano a la ciudadanía.

En conferencia de prensa, la coordinadora del Grupo Parlamentario, Tania Caballero Navarro, destacó que el Plan B plantea medidas orientadas a profundizar la austeridad en los órganos legislativos locales y Ayuntamientos, así como a fortalecer los mecanismos de democracia participativa.

Subrayó que Oaxaca ha sido referente nacional en ejercicios como la revocación de mandato y consultas populares, lo que posiciona a la entidad como pionera en la promoción de la participación ciudadana.

Caballero Navarro aclaró que es falso que cada diputada y diputado del Congreso de Oaxaca disponga de cerca de 11 millones de pesos anuales. Explicó que el presupuesto del Poder Legislativo no se distribuye de manera individual, ya que contempla diversos rubros indispensables para su operación, como el pago de salarios, mantenimiento, servicios, así como obligaciones laborales con personal de base, de confianza y jubilados.

Asimismo, precisó que el presupuesto del Congreso local representa aproximadamente el 0.44 por ciento del total del presupuesto estatal, cifra que se encuentra por debajo del límite del 0.7 por ciento propuesto en el Plan B. No obstante, reiteró que desde el Poder Legislativo se continuará con la política de austeridad, realizando los ajustes necesarios para optimizar el uso de los recursos públicos.

En su participación, el diputado César David Mateos Benítez dijo que, en congruencia con el compromiso de la política de austeridad republicana, el Congreso local se mantiene por debajo de la media nacional en gastos operativos. Informó que la entidad ocupa el lugar 22 de 32 a nivel federal en términos de costo presupuestal.

Enfatizó que, desde hace cuatro años, el presupuesto legislativo ha transitado de montos cercanos a los mil millones de pesos hacia una reducción progresiva, permitiendo redireccionar recursos a programas sociales de alto impacto, tales como becas para madres solteras y el programa “Mi Primera Chamba”.

Asimismo, el congresista hizo un llamado a la coherencia política, señalando que mientras las fuerzas de oposición exigen mayor atención a sectores vulnerables como salud y caminos, se han opuesto a reformas que buscan eliminar privilegios partidistas.

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