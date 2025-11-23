Grupo Parlamentario de Morena respalda puesta en marcha de proyectos de infraestructura impulsados por la Presidenta de México en el Istmo y la Mixteca (12:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 23 de noviembre. El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Oaxaca respalda las acciones impulsadas por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como es el caso de la inauguración del Tramo 1 de la Línea K del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y los avances presentados con respecto al Plan Lázaro Cárdenas en San Pedro y San Pablo Teposcolula en la región Mixteca, que tienen como propósito construir un estado más justo, más fuerte y más conectado.

En la reciente gira de trabajo de la Mandataria Federal por Oaxaca, en donde en compañía del gobernador Salomón Jara Cruz y funcionariado público federal encabezaron ambos eventos, las y los diputados del partido guinda reconocieron el trabajo y visión humanista de Sheinbaum Pardo para seguir consolidando la transformación y bienestar del pueblo oaxaqueño.

Resaltaron que con las estaciones de Chahuites y Juchitán de la Línea K del Tren Interoceánico se transformará la movilidad de las personas y mercancías en el sur del país, aumentando la productividad comercial en el Istmo y del estado.

Mientras que, con las acciones integrales del Plan Lázaro Cárdenas del Río en la Mixteca, se busca saldar la deuda histórica con las comunidades, reduciendo las condiciones de pobreza, marginación y deterioro ambiental e impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades productivas en beneficio de las y los habitantes.

Destacaron que desde el partido político de Morena seguirán trabajando de la mano con el Poder Ejecutivo, los municipios y la Federación para avanzar con la transformación de las ocho regiones en materia de salud, educación, seguridad, medio ambiente, infraestructura carretera, vivienda, entre otros rubros más, apelando siempre el principio rector de “por el bien de todas y todos, primero los pobres”.

“Gracias Presidenta por todo el cariño que le ha demostrado a las y los oaxaqueños, por mirar hacia nuestras comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos que durante décadas no fueron tomados en cuenta, pero que, con la llegada de la Cuarta Transformación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador se da prioridad a quienes estuvieron olvidados y con Sheinbaum Pardo, se da continuidad al desarrollo regional”, enfatizaron.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir