Grupo armado sitia comunidad triqui de Juxtlahuaca (11:45 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 7 de diciembre. El integrante de la Dirección Política del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Eleazar Ortiz Ramírez, denunció que un grupo armado mantenía sitiada la comunidad de Tierra Blanca Copala, correspondiente al municipio de Santiago Juxtlahuaca.

Indicó que fue la tarde del domingo cuando el grupo armado ingresó a la comunidad y empezó a realizar disparos de arma de fuego, para tratar de intimidar a los integrantes del MULT, cuando se preparaban para acudir a la marcha que se realizó este lunes en la capital del estado.

Aseguró que los habitantes de esa población lograron identificar que las personas armadas eran aparentes integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI).

“Pero la gente encabezada por el señor Horacio y Macario García Merino llegaron a balacera a la comunidad el día de ayer, de hecho, casi toda la tarde hubo disparos. Apenas nos dijeron que los balazos continúan”, reveló.

Señaló que a pesar de que hay un campamento de la Guardia Nacional y Policía Estatal, la violencia se hizo presente, por ello, pidió mayor vigilancia por parte de estos elementos.

Ortiz Ramírez responsabilizó al gobierno estatal y federal de lo ocurrido, pues a pesar de que conocen la situación de los habitantes de Tierra Blanca Copala, no han hecho nada para que regrese la paz a esa comunidad triqui.

“Nosotros queremos que se paren los balazos, porque sabemos que hemos apostado a la paz, hemos dicho que no caigan en provocación, pero también los compañeros pueden responder y no queremos que el día de mañana vayan a decir que somos los malos, que nosotros llegamos a violentar la integridad física de ellos, nosotros no queremos eso”, recalcó.

Reiteró que por la violencia que continúa en esa comunidad, los profesores no han podido reiniciar clases y tampoco pueden acudir a verificar los trabajos que les dejan a sus alumnos.

Compartir