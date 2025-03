Groenlandia responde a Trump: No está a la venta ni quiere ser parte de Estados Unidos (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. Múte B. Egede, primer ministro de Groenlandia, respondió al mandatario estadounidense, Donald Trump, después de que en su primer mensaje a la nación invitó a dicho territorio a unirse a Estados Unidos.

“Tengo un mensaje esta noche para la increíble gente de Groenlandia: apoyamos firmemente su derecho a determinar su propio futuro y, si así lo eligen, les damos la bienvenida a los Estados Unidos de América”, afirmó Trump en su discurso ante el Congreso, la noche del martes, 4 de marzo de 2025.

Este miércoles, el primer ministro de Groenlandia afirmó -en su perfil de Facebook- que el territorio autónomo de Dinamarca no está “en venta” ni quiere ser parte de Estados Unidos.

Groenlandia es nuestra. No queremos ser estadounidenses, tampoco daneses, somos groenlandeses. Los estadounidenses y su líder deben entenderlo. No estamos en venta y no pueden adquirirnos sin más, porque nuestro futuro lo decidimos nosotros en Groenlandia.