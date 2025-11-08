Grecia Quiroz dice que no darán ni un paso atrás: ‘En 2027 les vamos a dar voto de castigo’ (20:00 h)

“Quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza y que en 2027 les vamos a dar ese voto de castigo porque vamos a hacer valer y honrar su memoria”, dijo este viernes 7 de noviembre.
“Quiero que sepan que la reunión con la presidenta de México no fue para doblar las manos, fue para exigir justicia. Justicia para Carlos Manzo. Fue para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio”, declaró.
Bedolla fue agredido a gritos al interior de la funeraria y la situación fue igual de tensa a su salida, pues los asistentes no dejaron de gritarle “fuera asesino” y “delincuente”.
Michoacán forma parte de la ‘ola guinda’ que Morena consiguió en las elecciones intermedias de 2021 en las que ganó 11 de las 15 gubernaturas que estaban en juego mientras que Ricardo Gallardo del Partido Verde, su aliado, triunfó en San Luis Potosí. Solo tres entidades fueron conquistadas por otros partidos: Chihuahua y Querétaro por el PAN, y Nuevo León por Movimiento Ciudadano.
Uruapan también tendrá elecciones en 2027: Fue hace un año, en 2024, cuando Carlos Manzo se llevó la presidencia del municipio como candidato independiente y arropado por el Movimiento del Sombrero, una corriente apartidista que ganó notoriedad en Michoacán.
De hecho, Carlos Manzo decidió presentarse como candidato ciudadano después de que Morena (partido con el que obtuvo una diputación) hizo una “encuesta poco transparente” para elegir a su abanderado en Uruapan.
“Podemos derrotar no solo a Morena, sino a cualquier partido. La ciudadanía y el pueblo organizado pueden ganar a cualquier estructura política y electoral”, dijo Manzo en entrevista con Eje Central en junio de 2024.
Deja un comentario