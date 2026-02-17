Grecia Quiroz denuncia que Morena la persigue políticamente: ‘Saben el alto riesgo de perder Michoacán’ (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, denunció que funcionarios de Morena emprenden una persecución política en su contra y contra el gobierno municipal, al considerar que existe un “alto riesgo” de que pierdan Michoacán.

La viuda de Carlos Manzo aseguró que se han intensificado los intentos por desprestigiar tanto a Uruapan como al Movimiento del Sombrero. “Lo están haciendo ahora con el pretexto del predial”, afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Explicó que en 2024 se llevó a cabo una sesión de Cabildo en Uruapan, donde se aprobó por unanimidad —con votos de regidores de Morena, el Partido Verde, el PAN y su movimiento— una actualización catastral que no se realizaba desde 1991.

“Ellos saben en dónde nos posiciona la gente hoy. Saben el riesgo que tienen, el alto riesgo de perder Michoacán. Entonces, a como dé lugar, están viendo de qué manera desestabilizar el gobierno y el movimiento”, declaró.

Esta actualización provocó el incremento en el valor de algunos predios, por ejemplo, al pasar de ser lotes baldíos a contar con construcciones de dos o tres niveles, “reflejen ese cambio en el pago del impuesto predial”.

“Es un tema que lo están queriendo tomar socialmente, metiendo cizaña para que la gente se vaya en contra del gobierno”, señaló.

Ante esto, Grecia Quiroz añadió que el Ayuntamiento está jurídicamente respaldado, pues la medida fue votada y aprobada conforme a la ley.

¿A quiénes acusa Grecia Quiroz de persecución política?

Al ser cuestionada sobre quiénes están detrás de las denuncias, Grecia Quiroz señaló directamente al diputado Conrado Paz, del PRI, así como a la legisladora Giulianna Bugarini, de Morena.

Sobre Conrado, la alcaldesa de Uruapan lo señaló de haber “traicionado” al movimiento y de actuar con motivaciones político-electorales.

“No sé cuál sea la encomienda o el objetivo, pero tengo la plena seguridad de que es un tema más político que jurídico, porque jurídicamente estamos amparados”, concluyó.

Finalmente, reiteró que la actualización catastral continuará vigente y que el incremento en algunos pagos responde al ajuste necesario tras más de tres décadas sin modificaciones.

