“Gracias a Dios que construí el muro”: Trump arremete contra México por Covid-19 (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de julio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que se fije la atención en la situación del Covid-19 en México y menos en la de su país.

“Es lo que hay… No se trata sólo de este país, está pasando en muchos países, pero no hablan de ello en las noticias. No hablan de México y de Brasil y todavía en partes de Europa, donde llegó antes”, expresó para la cadena Fox.

En una entrevista emitida este domingo, el mandatario estadounidense aseguró que el tiempo le dará la razón y el virus desaparecerá.

Asimismo, insistió en el tema del muro fronterizo y en que fue una buena decisión construirlo, pues sin éste la crisis por la pandemia en suelo estadounidense sería más grave.

“¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no estuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México”, dijo.

Estados Unidos actualmente es el país con más contagios y muertes por Coronavirus, con más de 3.7 millones de casos y más de 140 mil decesos.

Ello lo coloca con 11 veces más casos y casi cuatro veces más muertes por el brote que México, que este sábado sumó 38 mil 888 fallecimientos y 338 mil 913 contagios.

