Golpe a Marina: el Tribunal Electoral devuelve su escaño en el Senado a Jaime Bonilla (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de agosto. Al resolver el asunto acumulado SUP-REC-223/2022 y SUP-REC-225/2022, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial concluyó que el exgobernador Jaime Bonilla puede regresar a su escaño en el Senado de la República, revocando la sentencia de la Sala Regional Guadalajara la cual resolvió a favor de una impugnación de la dirigencia del PAN en Baja California.

Con el voto en contra de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Janine M. Otálora Malassis, y los votos a favor de los magistrados José Luis Vargas Valdez, Mónica Soto Fregoso, Indalfer Infante Gonzales y Felipe Fuentes Barrera, se resolvió desechar la demanda debido a que el exgobernador morenista “tiene derecho a interponer un recurso de impugnación” a su favor, el cual validaron.

En su ponencia, que fue respaldada por Indalfer Infante y Felipe Fuentes, la magistrada Mónica Soto explicó -como lo había adelantado LPO- que en un ámbito jurisdiccional “un presidente municipal, no puede impugnar representaciones federales, pues no encuentra interés dentro del federalismo y dentro de la ley de medios de impugnación”. No sólo la Sala Regional sino el líder del PAN en BC, Mario Osuna, excedieron sus atribuciones.

“Una representación de un partido político está limitada, incluso la de los representantes de un partido político como el PAN que debe circunscribirse al ámbito local que establecen sus propios estatutos”, agregaron los magistrados en la resolución.

Al considerar “que la Sala Regional realizó una interpretación excesiva del derecho a tutela judicial efectiva”, la Sala Superior consideró que pese a que una persona no puede ejercer dos cargos de representación popular, este no es el caso. Bonilla Valdez fue electo para la senaduría por el periodo del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2024, cargo que ejerció del 1 de septiembre al 6 de diciembre (tres meses y días).

Lo anterior porque pidió licencia para contender a la gubernatura de Baja California en 2019, cargo del cual tomó protesta y ejerció del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021. Con su lugar como legislador federal, en caso de que continúe el proceso de la Fiscalía Estatal de BC por el escándalo del contrato con la empresa Next Energy, Bonilla debería pasar por un juicio político para quitar la protección que le otorga el fuero constitucional.

De inmediato, en sus redes sociales, el tijuanense reaccionó a la decisión del Tribunal Electoral. “El día de hoy se hizo justicia. Con gusto les informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me ha regresado el derecho de representarlos, un derecho que injustamente se me había retirado”, escribió Jaime Bonilla.

Hoy refrendo el compromiso con los bajacalifornianos de velar por sus intereses y seguir procurando el bienestar de nuestro estado desde el Senado de la República. Gracias al pueblo, que siempre ha estado conmigo. (2/2) — Jaime Bonilla Valdez (@Jaime_BonillaV) August 10, 2022

