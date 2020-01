Golden Retriever: El perro ideal para todos los miembros de la familia (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de enero. El Golden Retriever es una de las razas más populares en el mundo, posee un carácter inigualable: es un perro alegre, amistoso, bondadoso, confiado y sociable.

ENTREVISTA / ALFONSO BRITO / CRIADOR DE GOLDEN RETRIEVER

ALFONSO, ¿CUÁNTO TIEMPO TIENES CON LOS GOLDEN?

Aproximadamente 18 años, lamentablemente la historia empieza a partir de malas experiencias. El primer golden que tuve (Lucas) murió por problemas renales, resultado de la mala cruza. Después me regalaron un ejemplar de un criadero canadiense. Habían pasado cuatro años y, de un momento a otro, comenzó a ponerse triste, dejó de comer y, después un mes, murió; fue un problema de cáncer. De ahí, nuestra intención —de mi esposa Adriana y mía—, de hacer algo por la raza y contra todos los timadores que encontramos en el mercado y que han visto en la raza un objeto de lucro.

¿CUÁNTAS VARIEDADES HAY?

Podemos hablar de dos tipos: el tipo inglés-europeo (el english clean) y el tipo americano-canadiense (el dorado y que tiene que ver con su origen mismo). Esta es una raza que encuentran en 1868, su primer producto, resultado de una necesidad en aquellos tiempos, que tenía que ver con perros que acompañaran la caza en las montañas escocesas, donde los setter ya no eran compatibles con esos acantilados; entonces, Sir Dudley Marjoribanks piensa en la necesidad de poder producir una raza que responda a esas necesidades.

EN CUANTO A SALUD, ¿HAY ALGUNA DIFERENCIA ENTRE EL TIPO EUROPEO Y EL CANADIENSE?

No me gusta tocar ese tema, porque es algo que ninguno deseamos, pero las estadísticas muestran —y es un dato muy sólido— que casi 70 por ciento de los casos de cáncer fueron detectados en ejemplares americanos. La propensión al cáncer del tipo europeo es mucho menor y tiene que ver, sin discusión, con el cuidado de las líneas de sangre, e insistiré en esto que estamos comentando: la comercialización infame que se está haciendo de esta raza.

¿CÓMO ESTÁ LA RAZA EN MÉXICO?

Yo creo que la encontramos en los polos. ¿A qué me refiero? Hay ejemplares extremadamente cuidados, bien desarrollados y, sin embargo, también encontramos noticas terribles, donde tienes 32 ejemplares de golden en un cuarto de 4 x 4, reproduciendo a papás con hijos, una cosa terrible.

¿CÓMO ES TU EXPERIENCIA CON ELLOS? ¿CÓMO TE RETROALIMENTAN? PLATÍCANOS DE ESA PARTE MÁS SENSIBLE

Son compañeros que tienen una capacidad altísima de comprender nuestro lenguaje no verbal y emocional, eso te permite llegar con ellos a una relación muy estrecha. Partiendo del principio de que son seres vivos, que tienen necesidades emocionales, afectivas y físicas, mientras no nos separemos de ello estaremos en la línea correcta; buscan en todo momento hacerte parte de su manada. Algo que es relevante, es que son encantadores, son extremadamente tolerantes con los niños, pero no dejan de ser perros, —cuyo origen sabemos que es el lobo— por lo tanto, tienen su propio temperamento.

¿QUÉ CUIDADOS LE DAS A TUS PERROS?

Un shampoo suave y cepillado tres veces por semana, creo que no necesitan más. También te voy a platicar: dentro de toda esta parafernalia, te encuentras suplementos para que les crezca el pelo, para que se les ponga más dorado; eso sí me parece antinatural. Muchos de estos productos te dicen que están probados, pero no te mencionan los efectos colaterales ¡Aguas ahí!

TIENES VARIOS PERROS, PERO HAY UNO MUY ESPECIAL QUE ESTÁ EN COMPETENCIA, ¿QUÉ PLANES TIENES PARA BORREGO?

Este 2019 que concluyó, —por primera ocasión en América Latina— Borrego, un golden tipo europeo english clean gana el mejor de su raza, es campeón panamericano, campeón internacional y ha tenido todos los campeonatos posibles. Sigue Canadá, y estamos valorando que pueda participar en las pistas de Estados Unidos, y bueno, seguiremos avanzando en la producción de nuestra línea americana con Bliss, que es la golden número uno en México 2015 y 2016.

ALFONSO, MUCHAS GRACIAS POR LA ENTREVISTA, ¿ALGO MÁS QUE NOS QUIERAS COMENTAR?

Reconozco el esfuerzo tanto de ti como de Liz de poder construir un espacio que por primera vez en este país.Se encarga de divulgar de manera honesta y sin ningún compromiso la canofilia mexicana. Lo reconozco. Roberto, eres un criador muy importante de bulldog, —no me lo vayan a quitar de la entrevista—, es muy importante porque vivimos en un país donde no necesariamente nos gusta reconocer a los otros, sobre todo, cuando están haciendo un trabajo tan profesional, tan comprometido y tan honesto como ustedes.

¿CUÁL ES SU FORMA DE SER?

Son mascotas de familia y pueden ser pacientes con los niños.

Al ser confiados y amigables, son malos perros guardianes.

Es tranquilo, sociable, inteligente y sumanente dócil.

Los adultos pueden concentrarse en una tarea asignada.

POR ROBERTO MARTÍNEZ ARANA

ARANA.UNICO@YAHOO.COM.MX

Información Vía:https://elheraldodemexico.com/

Compartir