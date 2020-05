Gobierno y Teletón firman convenio para atender COVID-19 en CRITs (09:50 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de mayo. El Gobierno de México firmó un convenio con la Fundación Teletón, para la atención de pacientes con COVID-19 en los CRITs de dicha organización.

En total, 23 centros de rehabilitación (CRIT) del Teletón serán reconvertidos para coadyuvar a la atención de pacientes COVID y no COVID durante esta Pandemia.

Se trata de un convenio firmado entre autoridades del gobierno federal, y Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón México, AC.

“Es una muestra de solidaridad de está fundación. Es parte de la suma de voluntades, de como el sector público, el sector privado y desde luego el sector social estamos trabajando en unidad para enfrentar la pandemia y salvar vidas de ese modo, con humanismo y solidaridad”, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar la estrategia.

Landeros explicó que el CRIT Coahuila será un centro de pruebas COVID-19; la sede en Chiapas se convertirá en un centro de atención psicológica post-COVID; en Durango el CRIT será un centro de consulta externa para diagnóstico de COVID-19; en el Estado de México, sede Tlalnepantla, “se reconvierte en un hospital de 158 camas para pacientes no COVID”.

El CRIT Hidalgo se transforma en un hospital no COVID; en Michoacán, habrá un centro de consulta ambulatoria no COVID; en Sonora, un centro operativo de vigilancia epidemiológica; y en Veracruz un centro de atención médica extendida para pacientes no graves post-COVID.

En todos esos casos, serán los gobiernos estatales los responsables de la operación.

En tanto, el CRIT Guadalajara, se convertirá en un hospital COVID de atención respiratoria a cargo del Teletón.

Por su parte, la federación será la responsable de operar, a través del IMSS, los CRIT Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México sede Nezahualcóyotl, y Puebla, “que serán hospitales de atención temprana para pacientes COVID con síntomas leves o moderados que presentan un factor de riesgo como diabetes o hipertensión”.

En Guerrero, el IMSS también operará el CRIT de esa entidad, cuya reconversión está dirigida a crear un hospital con 60 camas para pacientes no COVID, mientas que en Oaxaca, el IMSS también se hará cargo de lo que será un hospital infantil no COVID.

“Durante 23 años, más de 20 millones de mexicanos han sido donadores del Teletón, y si lo pensamos ellos son los que están haciendo posible esta aportación”, destacó el titular del Teletón.

Finalmente, el canciller Marcelo Ebrard, recordó que el convenio se suma a otros dos de coadyuvancia con el sector privado: El firmado con la asociación de hospitales privados, “que ya atendió a más de dos mil 600 pacientes”, y Juntos por la Salud, “para distribuir kits de protección que ya están llegando a los médicos y enfermeras”.

La Razón/Foto:Cuartoscuro

Compartir