Gobierno oaxaqueño respeta la protesta social y libre manifestación pero no negocia con quienes pretenden tomar rehenes (21:10 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de marzo. El Gobierno del Estado de Oaxaca es respetuoso de la protesta social y garantiza el derecho a la libre manifestación, sin embargo, no va a negociar con quienes pretenden tomar rehenes ni entregará recursos públicos a grupos sin representación legal o a quienes pretenden mantener cacicazgos y privilegios, aseguró el secretario de Gobierno, Jesús Romero López.

Recalcó que no se negocia con grupos que cierran los accesos a Palacio de Gobierno y pretenden presionar tomando rehenes para lograr intereses particulares. Esta práctica –dijo- se acabó, porque este gobierno no actuará así, sobre todo cuando los grupos vienen a pedir recursos y no tienen facultades legales para recibir dinero público.

Romero López explicó que por la mañana se atendió al grupo de personas de la cabecera municipal de Santiago Xiacuí, que plantearon su rechazo a la presencia de un Comisionado y exigieron los recursos para la cabecera municipal.

El servidor publicó expuso que se les planteó ser atendidos de manera inmediata, no obstante, cerraron los accesos de Palacio de Gobierno. Ante esto, se les solicitó en un marco de respeto que no bloquearan los accesos porque al interior había personal, particularmente mujeres, madres trabajadoras, así como algunas autoridades municipales, y se les propuso instalar una mesa.

Sin embargo, los manifestantes se negaron y dijeron que hasta no instalar una mesa y obtener avances, liberarían los accesos. Ante esta postura, se les convocó nuevamente a dialogar de manera pública, e invitar a representantes de los medios de comunicación para atestiguar la reunión.

Romero López expuso que el señalamiento de que el Comisionado Municipal lleva tres años, es falso, lleva 60 días como lo marca la ley. La acusación de que no había entregado recursos tampoco es veraz porque todas las agencias ya los recibieron, y en el caso de la cabecera municipal, no hay a quien entregarlos legalmente, “este grupo no puede recibir dinero público porque no es autoridad, no son servidores públicos, no están nombrados”, explicó.

También se les planteó un diálogo público con la presencia del titular de la Sego y lo rechazaron; se les pidió nuevamente que liberaran una de las puertas del Palacio de Gobierno porque se encontraban más de 30 autoridades municipales, muchas madres de familia y ciudadanos, pero se negaron.

Los manifestantes rechazaron dialogar y se tomó la decisión de liberar una puerta del Palacio de lado de la calle Flores Magón para que salieran 300 personas, cerca de 100 madres que son trabajadoras del Gobierno del Estado y que tenían que ir por sus hijas e hijos a la escuela y algunos que tienen familiares enfermos.

Romero López detalló que no se puede paralizar la actividad de Palacio porque 150 personas cierran las tres puertas, debe existir una base de respeto, porque este Gobierno siempre ha estado abierto al diálogo.

Expuso que con los normalistas se ha dialogado mediante el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a través de interlocutores y cuando se dialoga, acceden y se construyen acuerdos.

Otras organizaciones que se han manifestado, han sido atendidas, se canalizan sus demandas y se resuelven, pero no se puede permitir que pretendan negociar con el Gobierno cerrando los accesos, que tomen como rehenes a los trabajadores y amenacen con liberarlos hasta que se cumplan sus demandas.

Por ello el Gobierno del Estado tomó la decisión de liberar una puerta para que salieran las y los trabajadores, las autoridades municipales, y todas las personas que se encontraban en el interior del Palacio, y atender a los manifestantes, pero sin rehenes.

Explicó que la persona que encabezó el cierre de Palacio de Gobierno está vinculada con un partido político que lo protegió y tuvo cinco relecciones y está molesto porque ya no tiene privilegios.

Además, fue denunciado por la comunidad, y señalado de impedir el ejercicio democrático en las agencias; “es un cacicazgo que se resiste a morir. Tengo una instrucción, que es la transformación de Oaxaca. La democratización es el proyecto que encabeza el Gobernador Salomón Jara”.

