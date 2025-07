Gobierno mexicano pidió a sus ciudadanos evitar viajar a Florida (22:19 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de julio. En una inusual advertencia diplomática, el gobierno mexicano pidió a sus ciudadanos evitar viajar a Florida o, en su defecto, extremar precauciones. La razón: detenciones arbitrarias y condiciones alarmantes en un nuevo centro migratorio conocido como “Alcatraz de los caimanes”, impulsado por el gobernador Ron DeSantis.

“Aquí te pueden detener por cualquier cosa”, advirtió el cónsul de México en Orlando, Juan Sabines, al señalar que incluso personas con visas vigentes han sido encarceladas sin acceso a un juicio justo.

Sobre los peligros de viajar a Florida, se considera el entorno de hostilidad creciente y violaciones a derechos humanos, particularmente en el nuevo centro de detención migratoria apodado “Alcatraz de los caimanes”, ubicado en los pantanos de los Everglades.

Juan Sabines, cónsul de México en Orlando, fue quien encendió las alarmas al advertir que en Florida cualquier infracción mínima puede llevar a una persona a ser detenida y enviada a ese centro, que opera bajo condiciones opacas y sin garantías legales.

“Deben tomar precauciones o de plano no venir a Florida”, declaró el diplomático en entrevista con el medio TPM. “La situación es tan extrema que incluso con documentación legal en regla, pueden detenerte”.

Un caso que desató la alarma

El origen de la alerta, fue el caso de Carlos Martín González, de 26 años, y Óscar Alejandro González, de 30, dos hermanos mexicanos que fueron detenidos a principios de mes y trasladados a “Alcatraz de los caimanes”. Carlos contaba con una visa de turista válida, y Óscar está casado con una ciudadana estadounidense.

Sin embargo, ambos fueron privados de su libertad tras una detención menor por vidrios polarizados y falta de registro vehicular. Según Sabines, el padre de los jóvenes pagó la multa correspondiente, pero las autoridades migratorias se negaron a liberarlos.

“Ellos no quieren quedarse en Estados Unidos, quieren regresar a México, pero no los dejan. Y no entendemos por qué siguen presos”, lamentó el cónsul.

Un centro de detención sin ley

El centro migratorio fue creado recientemente por el gobernador DeSantis, utilizando poderes de emergencia. El lugar, construido en una zona remota de los Everglades, recibe el sobrenombre de “Alcatraz de los caimanes” por su localización pantanosa, aislamiento y condiciones reportadas como inhumanas y degradantes.

Con una inversión anual de 450 millones de dólares, financiada por el gobierno estatal, el complejo fue abierto en tiempo récord. Legisladores demócratas y organizaciones como Human Rights Watch han expresado preocupaciones sobre abusos sistemáticos dentro del sitio.

Sabines denunció que los detenidos no tienen acceso a abogados, ni a sus expedientes, ni siquiera a un número de caso o identificación migratoria, lo cual impide su defensa.

“En democracia, todos tenemos derecho a juicio, a abogado, a ser escuchados. Aquí no hay nada de eso”, denunció el cónsul. “Los dos mexicanos que estoy apoyando tienen abogada, pero ella no puede acceder a su caso. Están en un limbo legal”.

Sin acceso ni comunicación

Sabines reveló que, hasta el momento, ninguna autoridad consular mexicana ha podido visitar a los hermanos González, lo que representa una violación a los acuerdos internacionales, como la Convención de Viena, que garantiza el acceso consular en casos de detención.

“Esto nunca había ocurrido. Hay convenios claros entre México y Estados Unidos para brindar asistencia consular y legal a nuestros ciudadanos. Hoy no se están respetando”.

Las únicas comunicaciones permitidas a los detenidos son llamadas telefónicas breves a su padre, quien ha contado a medios hispanos que sus hijos describen el lugar como “un gallinero”, con luces encendidas 24 horas al día, sin saber si es de día o de noche.

México, socio comercial ignorado

Además de la crisis humanitaria, Sabines subrayó que la actitud de Florida hacia los ciudadanos mexicanos no corresponde con la relación comercial entre ambos territorios.

“México es uno de los principales socios de Florida. Compramos productos como leche, autopartes y medicinas. No nos están tratando como socios ni como aliados”.

El cónsul lamentó que, a diferencia de lo que ocurría con el exgobernador Rick Scott, no han podido establecer contacto alguno con Ron DeSantis desde que asumió el cargo en 2019.

“Hemos intentado reunirnos en varias ocasiones. Antes teníamos comunicación directa con el gobernador Scott, ahora no hay diálogo”.

