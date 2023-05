Gobierno mexicano ofrece disculpa pública a profesor y defensor mixe Damián Gallardo (18:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 18 de mayo. Este día, a través del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, el Gobierno mexicano ofreció una disculpa pública en Oaxaca al defensor de derechos humanos Damián Gallardo Martínez, por haber sido objeto de violaciones graves a sus derechos humanos, actos de tortura, maltratos crueles y degradantes causado a su persona y a su familia, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Gabino Cue Monteagudo.

El profesor de educación indígena integrante de la Sección XXII fue encarcelado por efectivos de la desaparecida Policía Federal, por la supuesta responsabilidad en el secuestro de unos menores de edad y delincuencia organizada.

En representación del estado mexicano, Encinas Rodríguez, reconoció que agentes públicos incumplieron sus obligaciones y provocaron que Damián y su familia tuvieran afectaciones e impactos que esas acciones del estado mexicano tuvieron en su vida, en su familia y en su comunidad, por lo que ofreció una disculpa pública, honesta, sincera y con convicción.

“Ofrezco una disculpa pública por los agravios, maltratos crueles y degradantes de los que fue objeto, por la falta de acceso a la justicia y por el daño causado a su familia y a su comunidad”, recalcó el funcionario federal.

“Hoy, el estado mexicano siguiendo las instrucciones del Ejecutivo Federal, el presidente López Obrador cumple con su compromiso de transformación ante hechos como el que vivió el profesor indígena Damián Gallardo Martínez y que reconoce que su acto no se atendió de manera legal y diligente”.

“Y asumimos nuestro compromiso en este acto de disculpa como una señal clara de que estos hechos no deben volverse a repetir en Oaxaca ni en todo el país”, manifestó Encinas Rodríguez.

Recordó que en el año 2021 el gobierno de México estableció un acercamiento con el profesor Gallardo y con su representante del Consorcio Oaxaca para el Diálogo parlamentario, con quienes han venido construyendo un proceso de reparación integral con un enfoque transformador e interseccional que el caso amerita.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, dijo que el reconocimiento a la lucha de Damián Gallardo Martínez, contribuye a las acciones de visibilización y redignificación que el gobierno de México realiza a la labor de las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país.

Es importante subrayar que en este proceso de este cumplimiento se han hecho acompañar desde las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas, con quienes tienen una relación de estrecha colaboración y están en proceso de construcción de acciones públicas que permitan garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan seguir realizando con toda libertad y seguridad su trabajo.

Señaló que no solamente están realizando campañas de comunicación para que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera, sino que se garanticen plenamente a defender los derechos humanos y la libre expresión de las ideas.

Mencionó que exhortaron a la Fiscalía General de la República que emita ya el mecanismo para prevenir y sancionar la tortura, en tanto esto sucede en la Segob emitirá los lineamientos de prevención y castigo a la tortura en el ámbito de las competencias de la administración pública federal en la que todas las intancias de seguridad y de gobierno interior concurrirán para perseguir y castigar este flagelo que prevalece en muchos de los ámbitos de la vida pública del país.

Dijo que hay retos que persisten y por supuesto tendremos que buscar que no quede en la impunidad la tortura del que fue objeto el profesor Damián pero también esclarecer y castigar a los responsables de la represión de la APPO y de la represión contra la comunidad y profesores de Nochixtlán, Oaxaca”.

Por su parte, el defensor Damián Gallardo Martínez, presente en el acto de disculpa pública realizado en la explanada de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán en el Centro Histórico de Oaxaca, agradeció la presencia de quienes estuvieron acompañándolo en su lucha.

“Hace 10 años en un día como hoy, por la madrugada cuando fue allanado mi domicilio violentamente por hombres fuertemente armados encauchados y sin identificación y sin ninguna orden de aprehensión fui trasladado a una casa de seguridad clandestina de la extinta policía federal preventiva ahí permanecí 30 horas desaparecido sometido a crueles tortura físicas y psicológicas para que de manera prefabricada me autoinculpara pero también involucrara a la dirección del movimiento magisterial y social de aquel entonces en un supuesto hecho criminal que les permitiera aprehender y descabezar al digno movimiento y a la resistencia magisterial popular que se mantenía en pie de lucha contra las reformas estructurales que impulsaba el nefasto gobierno de Enrique Peña Nieto y en particular contra la reforma educativa privatizadora y punitiva que se impulsaba.

La criminalización hacia la lucha social en aquellos días se disfrazaba con acusaciones de delincuencia organizada y secuestro.

Después de mi ilegal aprehensión vivimos horas de zozobra de angustias compartidas por un lado con quienes atrapados en las mazmorras injustamente no alcanzábamos a dar crédito a esta locura represiva de los poderosos en su afán de imponer sus políticas de expolio y saqueo de nuestro país y por otra parte nuestros familiares, amigos compañeros quienes desesperados nos buscaban en diferentes prisiones, separos policiaco-militares sin tener noticias de nuestro paradero.

En esos días de mayo, señaló, nacieron desde ambos lados de las rejas, desde adentro y afuera la lucha digna por nuestra libertad y la vida, desde adentro abrimos trincheras en la lucha por la dignificación de las condiciones de prisión y también asumimos la defensa de los derechos humanos, así como la autoorganización de la población de personas privadas de la libertad, también impulsamos la demanda de sus más elementales derechos humanos, como el desarrollo libre de la personalidad a la educación a la alimentación digna, al trabajo, a la cultura, al esparcimiento, a la comunicación frecuente con sus familiares.

Fueron días de grandes batallas y aprendizaje y enseñanzas en la oscuridad que se prolongó por 5 años y siete meses, recordó el activista.

Afuera, dijo, la dignidad cobró rostros pies y manos que se conjuntaron en la coordinación por la libertad de defensores y personas criminalizados en Oaxaca, “Don Goyo, Doña Licha, mis padres; mi hermanas Flor, Ido, Licha, Bibi, Wili, Yola , Mariana, Yesi, Ana María, Bety, Miri Cruci, Memo, mis sobrinas, Are, mis primos, también Ita, Irma y toda la banda de Mujer Nueva, las compas de Consorcio, Ucidebac, Uacol, Educa, Campo Sol Rojo y muchas más se sumaron desde su amor por la justicia a la lucha de los presos políticos y también de mi libertad, gracias ellos y a ellas, gracias a las combativas bases del movimiento magisterial de la Sección XXII quienes desde las calles y barricadas fueron construyendo nuestras alas de libertad, alas colectivas forjadas a contra corriente”.

Aseguró que bajo el régimen represiva de Peña Nieto Y Gabino Cué hubo más de 70 presos políticos en el estado de Oaxaca, entre ellos, maestros y luchadores sociales, “bajo el gas lacrimógeno y las botas policiacas a precio de sangre fuimos tejiendo el andamio de la verdad con rebeldía y digna alegría, desmontando la mentira, desmembrando la calumnia, diluyendo la manipulación judicial”.

“Así obtuvimos nuestra libertad, fue una libertad colectiva obtenida dignamente desde nuestra luchas y memoria digna, fue tejida con manos sencillas y amorosas de compañeros quienes nos arrebataron de las tripas de un gobierno represor autoritario y asesino en el 2018”.

“Hoy es un día lleno de significado de alegrías y tristezas de mucha bivalencia por un lado este acto marca un pequeño peldaño en nuestra lucha de acceso a la justicia en este país más no la culminación de nuestro andar es un pequeño reconocimiento a la verdad de nuestra palabra cuando en las calles nuestros familiares amigo maestros, organizaciones sociales clamaban nuestra libertad, más no es el término de las injusticias que atraviesan nuestros territorios donde siguen siendo criminalizando y agredidos defensoras y defensoras”.

Declaró que este acto, es una pequeña gota de verdad en medio de un mar de mentiras inventadas para encarcelar y acallar la voz y las acciones críticas, “pero este pequeño acto no colma la sed de justicia de nuestros pueblos y comunidades, este acto es una diminuta bocanada de aire fresco en la lucha por los derechos humanos, sin embargo, aún siguen defensores presos injustamente como Pablo López Alavés, como Orlando Ávila Mesino, injustamente cautivos por causas sociales de quienes exigimos su libertad”.

“En este día, ocho carrizo de la décima veintena de nuestro calendario ancestral del año 4 obsidiana que corresponde al 18 de mayo del 2023, Yo Damián Gallardo Martínez a nombre de mis familiares de mis compañeros y compañeras aceptamos este ofrecimiento de disculpa pública que hace el estado mexicano a través del subsecretario que nos acompaña -Alejandro Encinas-, aceptamos este ofrecimiento de disculpa pública no como una concesión gratuita sino como el fruto de nuestras luchas y desvelos de nuestros llantos y alegrías, es un gesto simbólico arrancado tras cinco años de exigencia a una reparación integral de daño ocasionados por el estado mexicano, acepto esta disculpa pública porque en cierta medida mitiga el daño moral a mi persona al inculparme injustamente por un delito que no cometí, sin embargo, mientras no se castigue a los responsables de este montaje y a los perpetradores de tortura en mi contra y de otros compañeros, la medida que hoy nos convoca perderá sentido y decantará en una triste simulación”.

“Hoy acepto esta disculpa pública porque resarce en cierto grado la esperanza de que es posible de que otros compañeras y compañeros en las mismas circunstancias que las mías puedan acceder a que sus nombres sean dignificadas ante una sociedad que consumió las mentiras y la basura de los medios masivos de comunicación cuando propalaron y nos estigmatizaron y nos vejaron públicamente”.

“Este ciclo que inició en mayo de 2013 en que se cometió mi injusta detención cierra hoy para iniciar nuevos capítulos de lucha porque me queda claro que habrá que seguir sembrando para que florezca una sociedad verdaderamente justa humana, libre y democrática, hoy es cierre y apertura de otro momento pero continuidad de nuestra red de vida que se niega a aceptar la muerte, sumisión y el servilismo”.

De su lado, Alan García Campos, oficial de derechos humanos de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que para oficina que representa en un honor estar en este acto porque significa reconocer, reinvindicar, redignificar, honrar y desagraviar a Damián, a su familia y a su comunidad.

Dijo que “en un contexto como el actual debemos recuperar el sentido profundo acerca de la universalidad de los derechos humanos, la indivisibilidad de los mismos y encontrar aquella energía que nos motive e impulse hacia un nuevo porvenir en el que las víctimas como Damián, su familia y comunidad sean resarcidas plenamente en sus derechos y en el de todos los seres humanos se les reconozca su dignidad inherente y se le trate con un sentido de humanidad y respeto”.

Manifestó que desde la oficina del Alto Comisionado saluda y promueven acciones como la de esta día en las que se reconoce los hechos, se acepta las violaciones perpetradas se asume la responsabilidad del estado y se redignifica a las víctimas y se materializa una forma pecticular de reparar inmaterial o simbólica todo ello bajo un ambiente de sensibilidad solidaridad, acompañamiento y empatía a las víctimas que aspiran justamente a dinamizar ese proceso de sanación.

Señaló que este acto no es solo un acto protocolario sino de justicia que pretende dar cumplimiento a uno de los puntos resolutivos del Comité de las Naciones Unidas contra la tortura en su dimensión simbólicas, una medida especial de satisfacción.

Una disculpa efectiva es aquella que refiere un pasado que es presente y se oriente y catapulta hacia el futuro, esto es que reconoce los hechos, las violaciones, las responsabilidades a tiempo que desagravia a las víctimas y se compromete adicionalmente a un mejor porvenir.

Reconoció que en su dictamen el Comité contra la Tortura, acreditó la comisión de la tortura, el incumplimiento de la obligación de prevenirla, la falta de mecanismos de evaluación de las normas tendientes a evitarla, la ausencia de una investigación pronta e imparcial, y la falta de reparación integral, son ocho las artículos violentados de la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la Tortura, además se documentó su condición de defensor de derechos humanos y su pertenencia a un pueblo indígena y la condición de víctima de sus familiares, de ese tamaño es el agravio y de ese tamaño deber el acto reinvicativo.

En el evento, realizado en la explanada de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán en el Centro Histórico de Oaxaca, Damián Gallardo, Yolanda Barranco Hernández, defensora de derechos humanos y esposa de Damián, Yésica Sánchez Maya, abogada feminista defensora de derechos humanos, Alan García Campos oficial de derechos humanos de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Francisco Martinez Neri presidente municipal, entre otros.

