Gobierno fijó el monto de reparación del daño a Emilio Lozoya (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de mayo. El Gobierno de México fijó el monto de la reparación del daño por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, que deberá cubrir el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, informó este domingo su defensa.

Los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso respondieron este domingo, mediante un comunicado, a varios comentarios realizados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del pasado 28 de abril del presente año.

En esa ocasión, el titular del Poder Ejecutivo se refirió al monto que deberá cubrir Lozoya Austin, como reparación del año en los presuntos casos de fraude relacionados con los pagos ilegales de la empresa brasileña Odebrecht, y la compra-venta de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados, a la empresa Altos Hornos de México S.A. (AHMSA).

Por otro lado, en relación con la afirmación del C. Presidente de la República —relativa a la reparación del daño—, consistente en que ‘diez millones se me hace muy poco. Que hagan bien las cuentas’.

Es importante destacar que la determinación del monto de la reparación del daño, que por ambos casos suma 10 millones 736 mil 351.7 millones de dólares, fue fijada por el Gobierno de la República, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex, instituciones que —con base en dictámenes oficiales—, reclamaron esa cantidad ante el órgano jurisdiccional”, indicó en su comunicado del despacho Ontiveros Consulting, encargado de la defensa de Lozoya Austin.

Los litigantes Rojas Pruneda y Ontiveros Alonso agregaron que, en su momento, su defendido señaló con claridad quiénes fueron las personas beneficiadas con el pago de sobornos en ambos casos.

Aunque no son mencionados en el comunicado, en sus declaraciones, el ex director de Pemex señaló al expresidente Enrique Peña Nieto, y al ex canciller Luis Videgaray Caso, como los receptores finales del pago de sobornos.

Por un lado, en el marco de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), nuestro representado señaló —con claridad—, quiénes fueron los beneficiarios finales de los sobornos, a cuánto ascendieron éstos, quién instruyó entregarlos y cómo se realizaron las entregas de dinero”, se detalló.

Sobre los comentarios del presidente López Obrador, relacionados con el pago de un excedente en la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados, el despacho Ontiveros, indicó que está siendo cubierto por AHMSA.

En relación con el interrogante planteado de ¿cuánto fue el pago extra o excedente en la compra de Agronitrogenados?, queremos precisar que Lozoya Austin nunca ha mencionado que en esa materia hubiese sobreprecio ni ha aceptado participación ilícita alguna en la compra de la planta.

No obstante, el sobreprecio que imputa la FGR ya fue garantizado y está siendo cubierto por AHMSA”, señaló el despacho Ontiveros Consulitng.

