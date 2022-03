Gobierno Federal rinde informe y descarta fusilamiento en San José de Gracia (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de marzo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que la principal línea de investigación en la masacre de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, es la venganza entre dos de las principales cabezas del Cártel Jalisco Nueva Generación en la Entidad.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, señaló que se trató de un atentado en contra de Alejandro “N”, alias “El Pelón”, quien habría sido ultimado por Abel “N”, alias “El Viejón”, quien le había amenazado de muerte en los últimos años.

“Lo más importante es hablar con la verdad, siempre”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, previo al informe solicitado. “Hay mucha desinformación porque el conservadurismo está empeñado y desesperado por atacarnos, la mayoría de los medios de información en coro en contra de lo que llevamos a cabo. Como siempre sucede, pues se agrupan, se articulan las fuerzas conservadoras”, añadió.

En el informe, Mejía descartó que fueran 17 las personas asesinadas, pues no existen cuerpos ya que se alteró la escena del crimen. También dijo que las investigaciones periciales descartan que haya sido un fusilamiento, pues la línea de fuego no sigue una trayectoria directa.

Mejía Berdeja informó que uno de los hechos que llamaron su atención fue que no hubo alertamiento ni de la presidencia municipal ni de la policía municipal, quienes debieron de atender siendo los primeros respondientes. “La Fiscalía tuvo conocimiento a las 18 horas, después de la circulación de vídeos en redes sociales”, informó.

Se conformó un grupo por la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional, quienes fueron a la comunidad para desahogar las investigaciones y reconstruir los eventos.

¿Qué fue lo que ocurrió en San José de Gracia, Michoacán?

Ricardo Mejía señaló que, tanto Alejandro “N” “El Pelón, como Abel “N” “El Viejón”, pertenecieron al grupo de los Caballeros Templarios y posteriormente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ambos tenían una vieja disputa.

Los hechos ocurrieron a las 17:20 horas del domingo, cuando se realizaba el funeral de Elisa, madre de Alejandro “N”, quien falleció de una enfermedad degenerativa. Hubo un enfrentamiento a balazos y no se puede decir cuántas personas fallecieron, porque después, personas del grupo de Abel “N” llegaron con máquinas para lavar la zona.

“Es importante ver cómo empezó este conflicto de dos familias. Ambos pertenecían al mismo grupo, pero luego empezaron una serie de conflictos entre ambos. Alejandro duró 8 años, primero como “Z”, luego como parte de la Familia Michoacana y los Templarios, y luego para la década de 2010, en el CJNG”.

Alejandro “N”, que era jefe de plaza, fue detenido y en su ausencia, Abel “N” retomó el control de la plaza. En ese momento, Abel le pide a Alejandro que no regrese a San José de Gracia.

Posteriormente, en 2018, el hermano del Pelón, de nombre Ricardo, es objeto de una riña en una cantina en San José de Gracia, cuando Alejandro estaba recluido. Después de los hechos, Ricardo desapareció y fue asesinado, presuntamente por Abel.

En diciembre de 2021, consolidado de nuevo como jefe de plaza en otra entidad, Alejandro “N” cobra venganza contra Abel y asesina a su hermano José “N”. Ante estos hechos, Abel N refuerza sus amenazas contra Alejandro N.

“Finalmente, el día del velorio de su madre, Alejandro N llega al funeral con aproximadamente 15 sicarios o gente que lo resguarda y que no son originarios de San José de Gracia. Incluso, la misma familia le cuestiona su llegada y el dijo que ya tenía “permiso” para presentarse al velorio”, comentó Ricardo Mejía.

En la zona, Abel N presuntamente asesinó a Alejandro N, lo que desató una balacera entre las personas que lo protegían -que previamente habían sido desarmados- y los acompañantes de Abel N.

“El grupo de sicarios de Abel N los desarma y los repliega afuera de este domicilio. Estos son los indicios de algunos impactos de arma de fuego. No hay una sola línea, es decir, no se puede seguir esa tesis de una sola línea o fusilamiento, porque no hubo una acción sincronizada para este evento”.

Las dudas que quedan por resolver en San José de Gracia

Para Ricardo Mejía, llama la atención que no hubo alertamiento de la autoridad municipal. También, es poco común que los grupos de sicarios lleguen con el instrumental para borrar evidencia.

“No se tiene certeza en el número de personas. Ya hay denuncias anónimas de dónde pudieron haber depositado los cuerpos”, señaló Mejía. Además, no hay denuncias de vecinos sobre desaparición de personas”, concluyó.

Publimetro

Compartir