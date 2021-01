Gobierno de Oaxaca refuerza acciones para mitigar contagios por COVID-19 (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de enero.Para mitigar los contagios por COVID-19 en la entidad oaxaqueña, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), la Coordinación Estatal de Protección Civil Oaxaca (CEPCO), así como el sector empresarial, ha implementado diversas acciones preventivas para la sanitización de espacios públicos y reducir la movilidad de la ciudadanía.

Como parte de estas acciones, el Gobernador del Estado anunció que a partir de este 18 de enero y hasta el día 30 del mismo mes, el sector empresarial y comercial realizará el cierre escalonado de establecimientos y servicios, además, reducirán sus horarios laborales.

“Reconozco a los mercados, tiendas departamentales, comercios, hoteles, restaurantes y la Central de Abasto el esfuerzo que realizan, ya que a través de estas acciones de prevención nos permite reducir el número de contagios”, puntualizó.

En tanto, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) a través de sus brigadas con la SSPO y la CEPCO realizan la desinfección de espacios públicos, aplicación de sanitizante y gel antibacterial en lugares concurridos. También exhortan a la población a continuar con las medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas, que abarque nariz y boca, en espacios públicos y cerrados; mantener la sana distancia y llevar a cabo el lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Además, continúan con los operativos de vigilancia sanitaria a establecimientos de bienes y servicios, con el objetivo de verificar el cumplimiento estricto de las medidas indispensables para el retorno a la nueva normalidad, en el marco de la contingencia sanitaria por COVID-19.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO) a través del personal de la Policía Estatal, Policía Vial Estatal, H. Cuerpo de Bomberos de Oaxaca (HBCO) en coordinación con la Policía Municipal de la capital oaxaqueña implementaron trabajos de limpieza en inmediaciones de la Central de Abasto, así como en el área de comedores, tianguis, pasillo de contingencia y de artesanías.

Estas mismas acciones se realizaron en el primer y segundo cuadro de la ciudad, abarcando las calles de Fiallo, Colón, Galeana, Las Casas y Díaz Ordaz.

Otras de las acciones que destaca es el acuerdo entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) con Líderes del Comercio en Vía Pública de la Ciudad de Oaxaca de Juárez y con la Subdirección de Regulación de la Actividad en Vía Pública del municipio de Oaxaca de Juárez para reforzar las acciones de prevención para disminuir la afluencia de las familias que acuden a los diferentes mercados a realizar las compras de sus víveres.

Se aplicará el programa “Cero Tolerancia”, que consiste en no permitir que los comerciantes trasgredan las medidas de sanidad mínimas observables (uso de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia, comida para llevar, no vender a quienes no usen cubrebocas, uso de botes de basura).

Además, se mantiene el acuerdo del cabildo del Municipio de Oaxaca de Juárez “Miércoles Sin Ambulantes” aplicándose también la medida de “Cero Tolerancia” para aquellos que se instalen. Por su parte, las diferentes organizaciones a través de brigadas supervisarán el cumplimiento de los acuerdos establecidos por los mismos comerciantes.

Cabe señalar, que los acuerdos aplican para los diferentes tianguis que se instalan en distintos puntos de la ciudad de Oaxaca.

Asimismo, se continuará con la sanitización del Mercado de Abastos “Margarita Maza de Juárez”, en diferentes etapas, la cual dio inicio el pasado13 de enero con la desinfección de la Zona Seca, Zona Húmeda, Pasillo de Las Flores, parte exterior de la Zona Húmeda, la denominada exrampa, el Pasillo de Contingencias, Zona de Comedores, Pasillo de Reforma y Pasillo de Artesanías (zona siniestrada).

En una tercera etapa, este martes 19 de enero, se intervendrá en la Zona Tianguis, Galera y Zona de Loza; como cuarta etapa, el 20 de enero, la Zona Modular Oriente y Poniente. También se sanitizará la zona de bodegas el domingo 24 de enero; concluyendo con la Zona de Exteriores (periferia del mercado) el miércoles 27 de enero del 2021.

De igual manera, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), para mitigar la propagación de COVID-19, en lo que va del año ha realizado 11 acciones de sanitización en los Valles Centrales y en el interior del estado.

Tan solo este fin de semana, en coordinación con autoridades municipales se trabajó en Ixtlán de Juárez en donde fueron desinfectadas las calles que previamente fueron lavadas por los habitantes.

Asimismo, se sanitizó el Barrio de la Cruz en Santa Cruz Xoxocotlán, Santa María Nativitas, Pinotepa Nacional, Asunción Cuyotepeji, Tlalixtac de Cabrera, Santiago Jamiltepec, Asunción Nochixtlán, Santiago Apoala, San Miguel Chicahua y San Jacinto Amilpas.

