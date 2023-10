Gobierno de Jara Cruz revoca Fiat Notarial a ex secretario particular de Murat Hinojosa (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de octubre. La Dirección ee Notarías de Oaxaca notificó al Notario 15 de Distrito Judicial del Centro Guillermo Alejandro Nassar Piñeyro, ex secretario particular del ex gobernador Alejandro Murat Hinojosa la suspensión temporal de su Fiat Notarial.

Este día, pese a que Nassar Piñeyro no se encontraba en sus oficinas ubicada en la calle San Martín 102 al momento de la notificación, las autoridades de la Dirección de Notarias dieron por consumado el acto.

Con esta medida se inicia el procedimiento de revocación de Fiat Notarial a uno de los más cercanos a la familia Murat Hinojosa.

El ex gobernador Alejandro Murat Hinojosa le otorgó a su secretario particular el Fiat Notarial en el año de 2020, sin embargo, no la había ejercido sino que fue después de dejar el cargo cuando abrió sus oficinas a finales del 2022.

