Gobierno busca debilitar al INE al disminuir su presupuesto y exigir una amplia consulta sobre revocación de mandato: Mariana Gómez (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de diciembre. La diputada Mariana Gómez Del Campo (PAN) afirmó que el Gobierno Federal busca debilitar al Instituto Nacional Electoral al disminuir su presupuesto, pero exigiéndole realizar una amplia consulta en materia de revocación de mandato.

En declaraciones a la prensa, la diputada sostuvo que la consulta sobre revocación de mandato “es una simulación”, porque, por un lado, el gobierno quiere que se dé esta consulta de la mejor manera y, por otro lado, le disminuyen presupuesto al INE.

“Me parece una jugada desastrosa por parte del Gobierno. El INE es una de las instituciones con mayor credibilidad en el país, les guste o no, así están las cosas”.

La diputada acusó que la gente no sale de manera voluntaria a apoyar la revocación de mandato, “ni siquiera sus mismos simpatizantes”, pero lo hacen porque se les exige a cambio de continuar siendo parte de algún programa social.

“Me parece una burla, patético, nefasto, que estén utilizando a los ciudadanos”, sentenció la legisladora.

“Esta supuesta revocación de mandato están malgastando el dinero de los mexicanos, ¿saben lo que nos cuesta a los mexicanos el dinero que vemos en las calles, en las mesas de recepción, con toda la propaganda, las lonas? ¿de dónde está saliendo todo este recurso? eso nos cuesta a los mexicanos”.

Gómez Del Campo compartió que presentará solicitudes de información correspondientes para que se explique de dónde está saliendo todo el recurso para la promoción de la citada, “porque es muy delicado jugar así con instrumentos de participación ciudadana que debieran impulsarse de otra manera; es meramente electorero lo que busca el presidente de la República actualmente”.

Agregó que Morena, en un acto de desesperación con recabar las firmas necesarias para la consulta, “está buscando hasta por debajo de las piedras; por eso están obligando a los servidores públicos a que participen y den su firma”.

La diputada fue cuestionada sobre la contaminación auditiva y visual que provocará el aeropuerto de Santa Lucía, así como la necesidad de un rediseño de su espacio aéreo.

Indicó que hay una mala comunicación por parte del Gobierno Federal, y que han ido cambiando las rutas aéreas, provocando afectaciones para los adultos mayores y niños de la zona.

“Al Gobierno no le importan ellos están imponiendo su aeropuerto internacional; los expertos ya dijeron que no es viable, que no tiene pies ni cabeza, las aerolíneas no quieren volar a Santa Lucía, pero el único que no entiende es el Gobierno. Me queda más claro que es un proyecto lleno de corrupción y opacidad”, subrayó.

Recordó que no se cuenta con la información de los contratos y de todo lo que pretenden o ya se está gastando, “porque nos queda clarísimo, desde el día uno, que jamás se debió haber cancelado el otro aeropuerto”.

Información de la Cámara de Diputados/El Arsenal

Compartir