Gobiernan 70% del territorio los malosos: Diputado de Morena (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de octubre. Aquí en el Congreso. Las declaraciones del diputado de Morena, Hugo Erick Flores sorprendieron a propios y extraños, que el 70 por ciento del territorio del país está tomado por el crimen organizado.

Porque le digo que se sorprendieron, por la sencilla razón de que su partido gobierna en 24 de 32 estados de la República.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump desde febrero soltó, en por lo menos tres ocasiones que México tiene un narcogobierno, todo el sexenio de López Obrador y la nueva administración de Claudia Sheinbaum.

Afirmar que el 70 por ciento del territorio nacional y describir la forma como se desempeñan los cárteles, no sólo es preocupante, sino que da toda la razón a las acusaciones del gobierno del vecino país.

En su exposición, el diputado Hugo Erick señala que el crimen organizado primero aportaba para las campañas de los políticos en diversos cargos populares, después se fueron metiendo a decidir quien si o quien no podía contender y que ahora son ellos los que gobiernan.

Naturalmente que no le cayó nada bien a la que manda en Palacio Nacional, es decir a la señora Presidenta Claudia Sheinbaum que enfrenta una severa crisis política y una gran presión de Estados Unidos para combatir los cárteles de la droga, principalmente la producción de fentanilo.

El jalón de orejas Presidencial no se hizo esperar y en consecuencia obligó al líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal salir al quite para apaciguar las aguas.

De entrada, Monreal dijo que le parece desproporcionada la cifra y fuera de toda dimensión que el diputado afirma que el 70 por ciento del territorio mexicano está dominado por el crimen organizado.

Que no sabe qué pruebas tenga el diputado Erick y no sabe sin tenga como hacer creíble su dicho pero que Monreal no lo cree. Y que hay que tener mucho cuidado con las expresiones que los políticos emiten, porque luego se distorsionan, generan incertidumbre por datos falsos que se expresan.

Que él no tiene datos de esas cifras y no tiene las pruebas para ratificar una cosa así, que él niega que sean así, pero que el diputado Erick es el que tiene que probarlo.

Bueno, una de las realidades es que México sufre una severa crisis de inseguridad y el hecho que Estados Unidos tenga en su país a los hijos del “Chapo” Guzmán y a Ismael “El Mayo” Zambada como testigos protegidos, le da ventaja de conocer las operaciones de los cárteles mexicanos.

Que información tendrá Don Hugo para soltar esa versión, que si hacemos cuentas de la inseguridad que se vive, tal vez tenga toda la razón.

PUEBLA DISMINUYE INSEGURIDAD

La prioridad del gobierno de Alejandro Armenta en Puebla, fue atacar la inseguridad que registra cifras alarmantes. Bueno, las recientes estadísticas, en un año ha disminuido al 45 por ciento, datos significativos que ofrecen confianza al inversionista y al ciudadano.

Naturalmente que la estrategia que el gobernador ha implementado, se ha fortalecido a la par del respaldo del gobierno federal.

La propia Presidenta, Claudia Sheinbaum señaló que, en el país se trabaja con estrategias para disminuir la inseguridad con su secretario Omar García Harfuch y como ejemplo citó a Puebla que ha alcanzado resultados positivos.

El gobernador implementó el lema “Por Amor a Puebla”, que tiene como eje central la seguridad y protección de los poblanos, pues la idea es ofrecer condiciones de paz a sus gobernados y generar certidumbre al empresariado para que apuesten por esa entidad.

Qué decir de la industria sin chimenea que coadyuva en la generación de la economía y que están apostando ganar la competencia para organizar el Tianguis Turístico en el 2027.

ABUSOS CONVIERTEN A TULUM EN FANTASMA

Uno de los destinos que México presumía en el mundo y, que vende en las exposiciones de turismo mundial, es Cancún, Riviera Maya y Tulum, este último que goza, además de sus bellezas naturales de arenas finas y blancas, un mar de agua turquesa y con una gastronomía envidiable, también goza de zonas arqueológicas que son una maravilla ancestral.

Qué decir de consorcios hoteleros, restaurantes con estrella michelín y la nueva terminal aérea, vaya el aeropuerto a unos cuantos pasos.

Tulum se puso de moda y eso bastó para que los alcanzara la voracidad, comenzaron los abusos de precios, la prepotencia de los hoteleros y restauranteros de cerrar accesos a las playas, los taxistas con cobros excesivamente impagables, más caro que el boleto de avión para trasladar del Aeropuerto al centro de unos 10 kilómetros.

Las autoridades, desde la señora gobernadora hasta el alcalde que no ven ni oyen, con una inseguridad desbordada y abusos físicos contra el turismo nacional y lo peor al local cuando quería acceder a las playas.

Hoy luce Tulum sin turismo y con una imagen desastrosa de esos abusos, obligaron a la sociedad a manifestarse con el cierre de la carretera para ser escuchados. Hoy el Congreso de la Unión con la venía de Ricardo Monreal y las presidentas de Diputados, Kenia López y del Senado, Laura Itzel Castillo les dio la razón y obligó, por ley el acceso libre a todo el que desee visitar sus playas.

Pero fueron tantos los abusos que ya nadie quiere ir a Tulum. Sus calles, hoteles y restaurantes están totalmente desolados. Y el aeropuerto está perdiendo vuelos internacionales por considerar que es un destino inviable.

cachoperiodista.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir