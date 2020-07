Gobernantes deberían pedir sabiduría a Dios para que trabajen por el bien común y no solo para su santo: Arzobispo (14:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 26 de julio. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, afirmó que le gustaría que los gobernantes pidieran sabiduría, pero no la de los libros que dan títulos universitarios, sino la que da Dios para que no se les olvide que el lugar donde están es para que trabajen por el bien común y no solo para su santo.

En su mensaje de la misa dominical que ofició en la capilla del arzobispado, lamentó que muchos gobernantes le respondan que no son creyentes.

“Y yo que más puedo decir ante esto, todos de alguna manera necesitamos de la sabiduría de Dios, en estos momentos de contingencia los médicos están pidiendo sabiduría, y los científicos que investigan tambien están pidiendo sabiduría porque esto solo se va a poder controlar si tenemos la famosa vacuna”, aseguró.

Reconoció que como jerarca de la Iglesia también él pide sabiduría, “para poder pastorear este rebaño que se me ha encomendado de Antequera Oaxaca, porque los sacerdotes necesitamos hablar y que Dios ponga palabras en nuestros labios y dar su mensaje y levantar el ánimo de nuestros hermanos”.

Criticó que la mayoría tenga colecciones de biblias en sus casas que no leen.

“Nos falta pedir sabiduría a Dios para hacer atinados discernimientos, para entender que es lo que quiere Dios, por eso hay tantas fricciones, porque no nos ponemos de acuerdo y cada quien expresa su juicio”.

“Como me gustaría que los padres de familia pidieran sabiduría para poder transmitir sabiduría a sus hijos, para que puedan el día de mañana advertir a sus hijos sobre los peligros que encontrarán en su camino”, subrayó.

Dijo que para esto es necesario ponerse frente a Dios y decirle dame sabiduría para así poder llegar con un mensaje a los hijos y transmitirles las enseñanzas que requieren.

Sostuvo que el reino de Jesucristo es de justicia, amor, santidad y paz, y para tener todo esto se necesita dejar lo demás que impide tener este tesoro, y quitarse las mentiras, el pecado, el egoísmo y la soberbia.

“Tenemos que pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a luchar contra el que acecha, porque somos débiles y frágiles, pero si tenemos la voluntad de servir a Dios saldremos adelante, no estemos renegando de lo que tenemos, sigamos cuidándonos para salir adelante con la ayuda de Dios”, finalizó.

