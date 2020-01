Gobernadores panistas firmarán convenio de colaboración con Insabi (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de enero. A finales de enero, nueve estados panistas firmarán un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Insabi.

Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional, y gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, tras salir de una reunión privada en la Secretaría de Salud este martes.

Dijo que los próximos 30 y 31 de enero se reunirán representantes de los estados con que quienes conocen la parte operativa del sector Salud para detallar la firma del convenio.

El convenio que firmarán no es de adhesión. Una de las principales razones para negarse, dijo, es que bienes, muebles e inmuebles serán federalizados con la adhesión al Insabi y no están de acuerdo.

No dejar el sector Salud en manos del Gobierno federal, no federalizar el sector salud, esa es la no adhesión. Un convenio de trabajar con el Insabi pero no adhesión a la federalización del sector salud. En la parte de las instalaciones, de que no un hospital de nuestros estados pertenezca a la federación si no que sigamos manejando el sector salud con reglas claras que dará el Insabi en las que estaremos de acuerdo”, señaló Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes.