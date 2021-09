Gobernadores de oposición aceptan irse a trabajar en la 4T (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de septiembre. Los gobernadores de Nayarit, Antonio Echevarría, y el de Sinaloa, Quirino Ordaz, advierten que aceptarán la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para sumarse a su

gobierno y se desmarcan de sus respectivos partidos políticos.

Echevarría subrayó que no le debe nada al PAN y lanza un mensaje a la dirigencia del blanquiazaul: «Cuando hable de traición sería imperativo que lo haga ante un espejo», y Ordaz dice que la propuesta del Presidente no fue una invitación al partido, sino a él, y que está en paz con el PRI».

Mientras que líderes nacionales del PAN y PRI arremetieron contra los gobernadores, López Obrador calificó de «inmoral e indigno» que el tricolor amenace a Ordaz con retirarle sus derechos políticos si acepta la invitación para ser embajador en España.

«No le debo nada al PAN, estamos a mano»: gobernador de Nayarit

El gobernador saliente de Nayarit, Antonio Echevarría García, confirma que sí aceptará la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para integrarse al gobierno de la Cuarta Transformación, y recuerda que él nunca ha militado en ningún partido político.

Aclara que no le debe nada al Partido Acción Nacional (PAN), pues durante su administración honró acuerdos, y el blanquiazul ostentó muchos espacios, principalmente con amigos y familiares, y nunca les puso peros, por lo que “estamos a mano”, asegura.

Por su parte Antonio Echevarría asegura que el actual dirigente nacional del PAN con licencia, Marko Cortés, está molesto con él porque en el pasado proceso electoral se apegó a la ley, manteniéndose al margen de la elección, y en Nayarit hubo un proceso libre, limpio y en paz.

“Si él esperaba de mí que violara yo la ley para favorecer a sus candidatos, pues se equivocó”, asegura.

El gobernador de Nayarit recomendó a la dirigencia nacional panista que revise en su interior antes de buscar culpables de sus desgracias en otro lado, pues de no hacerlo estarán condenados a ser un florero de la arena electoral por muchos años.

Aclara que no tiene nada que salvar de su gobierno, como acusan algunos, pues lo entrega en armonía, con transparencia y sin nada que ocultar.

Además, le manda un mensaje al líder panista, Marko Cortés: “Cuando hable de traición sería imperativo que lo haga ante un espejo”.

Echevarría García considera al presidente López Obrador como su líder político, coincide con las causas transformadoras del Mandatario, y afirma que al apoyar al Titular del Poder Ejecutivo lo hace convencido y con entusiasmo.

Describe que aunque les moleste a muchos, México padecía de un grave deterioro en todas sus esferas, producto de los excesos, los abusos, la corrupción y la simulación, y “López Obrador, les guste o no, hoy encarna los anhelos de una mayoría harta de una realidad que construyó la clase gobernante del pasado reciente, no la construyó él”.

¿Por qué se alejó de Acción Nacional? Hay quien dice que los traicionó…

—No, hay que recordar que yo fui postulado en 2017 por una coalición de partidos, conformada por el PT, el PRD, el PAN y el PRS, un partido que contaba con registro local; los menciono en ese orden porque ese fue el orden en el que me fueron postulando: primero fui candidato del Partido del Trabajo y después del PRD y PAN. Además, yo construí una plataforma ciudadana, pues jamás he militado en ningún partido político, pero entiendo que como el PAN llevaba mano en la postulación de Nayarit y mi madre en ese entonces era senadora panista, ella sí, todo mundo asume que mi militancia era también panista.

«La invitación de AMLO no es al PRI»: gobernador de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, aclara que la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser el próximo embajador de México en España “es una invitación a mi persona” y no al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Afirma que mantiene una buena relación con el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, niega que haya una ruptura dentro del priismo y que al aceptar la postulación para

ser parte de un gobierno de Morena esté dando la espalda a su partido, con el que dice, “está en paz y agradecido”.

Al revelar que ya pidió licencia al Consejo Político Nacional para separarse de este órgano, Ordaz Coppel acepta que los estatutos del tricolor dicen que si acepta el cargo sin el permiso correspondiente perdería su militancia.

“Están invitando a la persona, a Quirino Ordaz, por las características y condiciones que el Presidente consideró, valoró, pero no es al partido”, subraya y rechaza que haya traicionado al PRI.

Asegura el presidente del PRI, Alejandro Moreno, que el Consejo Político Nacional del partido debe determinar si aprueba o no su Político Nacional del partido debe determinar si aprueba o no su incorporación a un gobierno de un partido político distinto, como es en este caso Morena. ¿Ya le dio la autorización?

—No, no, es una invitación personal, no fue una invitación al partido. Es una invitación a mi persona, cosa que distingue mucho a los sinaloenses. Es un reconocimiento a los sinaloenses, es un gran honor. Es un tema no de colores, no de partidos. En mi gobierno a quien he invitado ha sido siempre con base en los perfiles, el talento, la capacidad, la experiencia, y pues uno trabaja con gente de todos los colores para dar resultados a la población, que para eso fuimos elegidos./CONGRESO-PUNTOporPUNTO

