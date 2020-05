Gobernador debe garantizar salud antes de levantar el aislamiento social: Naty Díaz (13:10 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de mayo. “Es inaudito levantar el aislamiento social sin antes garantizar la salud de los oaxaqueños”, señaló la diputada federal Natividad Diáz Jiménez, ante la declaración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa de regresar a la “Nueva normalidad” en 203 comunidades de la entidad, llamados “Municipios de la esperanza”.

La legisladora panista dijo estar de acuerdo con el gobernador, en que el Sector Salud; doctores, enfermeros y personal que opera dentro de los hospitales, han hecho un gran esfuerzo para atender y salvar las vidas de los pacientes positivos de COVID-19, “lo que es inaudito es que levante una cuarentena en 203 municipios de Oaxaca, sin garantizar las medidas de sanidad necesarias para evitar los contagios y la pérdida de vidas debido al virus”.

“Cuidar la vida del personal de los hospitales debe ser prioridad para el gobierno federal y estatal, deben atender sus demandas, otorgándoles material e insumos necesarios para su protección y para tratar a los pacientes de COVID-19. Vemos el caso del Hospital de Alta Especialidad, en donde está saturado de pacientes de COVID-19 y los doctores hacen lo humanamente posible para salvar la vida de esos pacientes, con el poco material que se les ha proporcionado”, externó.

La también líder del PAN en el estado, recalcó que es ilógico reabrir las actividades cuando se está en el momento más crítico de contagios del virus, luego de las declaraciones de las autoridades sanitarias que el pico se mantendrá hasta el 6 de junio, por lo que el aumento de casos positivos y muertes se están dando día con día y de no tomarse en serio la situación lógicamente los casos positivos aumentarán.

Diaz Jiménez, enfatizó, “Si las cifras no disminuyen, no se debe bajar la guardia. No se debe jugar con la vida de los oaxaqueños, ni tampoco la de los doctores y enfermeras que cumplen con su convicción de salvar vidas, para poder curarnos, debemos de tener doctores que tengan todo lo necesario para poder hacerlo, no deben arriesgarlos por un capricho del presidente de la república, se debe decir la verdad a las y los oaxaqueños”.

“A pesar de los usos y costumbres con las que se rigen las comunidades de la entidad, habían sido un factor clave para evitar contagios en más de 200 municipios, sin embargo, en los últimos días varios de ellos ya se han reportado casos positivos y los hospitales que atienden a estos pacientes ya están saturados y ahora es necesario que se habiliten áreas en otros hospitales que no cuentan con los insumos y aparatos necesarios para salvar vidas”, finalizó.

