Gobernador de Tamaulipas: Nunca me van a ver en un video recibiendo dinero (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de septiembre. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que a él no lo verán en un video recibiendo dinero, negociando con un criminal o enviándole un mensaje a un capo “a través de su madre”.

El mandatario insistió que en Tamaulipas ha habido resultados en el combate a la delincuencia organizada y en abatir los índices delictivos, logrando una mayor seguridad para los ciudadanos.

En conferencia de prensa aseguró que “a mí no me van a ver en ningún video agarrando dinero, ni tampoco me van a ver negociando con un criminal y mucho menos van a ver un video del gobernador de Tamaulipas mandándole un mensaje a un capo a través de su madre, y no tengo nada en contra de las madrecitas. Eso jamás lo van a ver de parte del gobernador de Tamaulipas”.

Asimismo, Francisco García Cabeza de Vaca insistió en que son cobardes aquellos quienes avientan la piedra y esconden la mano.

Tamaulipas da resultados vs delincuencia

García Cabeza de Vaca señaló que los ataques, las difamaciones y las calumnias incrementan cuando se están dando resultados en el combate a la delincuencia organizada en procurar la seguridad y tranquilidad que demandan los tamaulipecos.

Vale recordar que en días pasados, circuló una versión en el sentido de que Francisco García Cabeza de Vaca había sostenido un encuentro con Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.

Subrayó que en la entidad todos los líderes de los carteles de la delincuencia organizada tienen órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, mientras que la Fiscalía General de la República no tiene acusaciones contra ellos.

A la vez reiteró que el de Tamaulipas es el único gobierno local que sostiene un convenio con siete agencias de seguridad de los Estados Unidos para reforzar el combate a la delincuencia organizada en la frontera, lo cual es una muestra de la confianza de los vecinos.

El Heraldo de México

Compartir