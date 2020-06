Gobernador de Guerrero Héctor Astudillo da positivo a Covid-19 (10:16 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de junio. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo informó que dio positivo a la prueba de SARS COV 2 causante del coronavirus.

El Mandatario Guerrerense señaló a través de su cuenta de twitter que luego de someterse a un segundo examen el resultado fue positivo, por lo que tendrá que seguir las recomendaciones médicas y los protocolos correspondientes.

“Tengo una información muy importante que compartir con ustedes, les informo que la prueba que me practiqué del COVID19 ha resultado positiva”, escribió.

“Esta pandemia es una realidad, mi recomendación es que cuiden su familia, a los adultos, estamos en un momento todavía difícil”.

“Yo mismo pensé que no me iba a tocar, pero ya me tocó”.

Manifestó continuará pendiente de los asuntos del estado virtualmente, “Voy a cuidarme pero voy a seguir cuidando todo lo que esté alrededor de mi estado de Guerrero, al que respeto y amo profundamente, decirles que estoy bien con algunos malestares nada grave, no estoy en crisis, voy a cuidarme, les mando un abrazo a todos”.

Tengo una información muy importante que compartir con ustedes, les informo que la prueba que me practiqué del COVID19 ha resultado positiva. pic.twitter.com/bnwVrYzDj9 — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) June 9, 2020

