Gobernador Alfaro corrige y encara al subsecretario López-Gatell (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de abril. El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez publicó un video en redes sociales para hacer llegar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell sus inquietudes y aportaciones con respecto al tema de la detección de personas infectadas con el COVID-19.

Dirigiéndose se manera clara, el gobernador menciona que el subsecretario Lopez-Gatell ha asumido una postura que no comparten los jaliscienses, respecto al tema de las pruebas rápidas como un mecanismo de prevención y detección temprana de posibles contagios en el país.

Alfaro Ramírez pregunta ¿por qué en los países que están enfrentando la situación más difícil de mundo en estos momentos como Estado Unidos, Italia, y Reino Unido se realizan muchas más pruebas de detección del virus? En estas naciones se aplican entre 2,000 y 8,500 pruebas por cada millón de habitantes, en México se aplican solo 2 pruebas por cada millón de habitantes. No hay alguna respuesta puntual y clara sobre esta realidad, pero si descalificaciones a propuestas de aplicar pruebas rápidas, para tomar decisiones tempranas y evitar más contagios por parte del subsecretario.

Alfaro aseguró que en la página web de la FDA existe la prueba inmunológica de anticuerpos “SARS-CoV IgG/IgM rapid test” avalada por el organismo mundial.

“Pero si no es suficiente esta respuesta, en el sentido, en que sí hay pruebas inmunológicas avaladas, ahí está una de entrada, le quiero decir que también hay pruebas rápidas moleculares, tres cuando menos avaladas por la FDA, entre ellas la Xpert, puesta sobre la mesa como una opción”

El gobernador Jalisciense hace la petición al gobierno de México para que quite el bloqueo que hay para poder importar las pruebas rápidas para detectar los posibles contagios a tiempo, pues no se puede aceptar que con mentiras se descalifique el planteamiento presentado, no se puede aceptar que México siga sin medir los posibles contagios.

Jalisco busca hacer más pruebas para poder detectar más rápido los posibles casos de contagio, aislarlos y evitar que el virus se propague, sin polemizar, ni debatir, solo sumar esfuerzos en el propósito de sacar a México adelante.

El gobernador termina su video con la frase: “Jalisco está trabajando para cuidar la vida y la salud de los jaliscienses no las estadísticas”.

Información de:http://cadenapolitica.com/

