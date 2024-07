Giro en el caso ‘Mayo’: no lo engañaron… lo secuestraron hombres vestidos de militar, acusa abogado (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de julio. Nuevo giro en el caso de la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada: el capo no fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo del ‘Chapo’ Guzmán, sino que fue secuestrado de forma violenta, esposado, atado y maltratado por personas vestidas de militares, denunció su abogado al periódico Los Angeles Times.

“Mi cliente nunca se entregó ni negoció ningún término con el Gobierno de Estados Unidos. Joaquín Guzmán lo secuestró forzadamente”, señaló Frank Pérez, abogado del narcotraficante de 76 años cofundador del Cártel de Sinaloa.

“Fue emboscado, aventado al suelo y esposado por seis hombres en uniforme militar junto a Joaquín. Sus piernas fueron atadas y se le colocó una bolsa negra en la cabeza. Posteriormente lo aventaron a la parte trasera de una camioneta pickup para ser llevado a la pista aérea, donde se le obligó a subirse al avión, dentro del cual se le ataron las piernas al asiento de Joaquín”, agregó el jurista, de acuerdo a un reportaje firmado por Keegan Hamilton.

#BREAKING: New statement from Frank Perez, lawyer for El Mayo Zambada, who says his client was “forcibly kidnapped” by El Chapo’s son

Story coming soon @latimes pic.twitter.com/sAh2duAlgn

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) July 28, 2024