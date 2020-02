Gertz Manero rechaza presunta renuncia a la FGR (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, rechazó este lunes que esté enfermo y que vaya a dejar su cargo en la Fiscalía General de la República (FGR).

“Me han enfermado, me han renunciado, han puesto palabras en mi boca que no he dicho (…) parece que hay grupos a los que estoy molestando“, aseveró ante información difundida sobre la presunta puesta en la mesa de su renuncia a la Fiscalía.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal hizo la entrega de un cheque por 2 mil millones de pesos al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, producto de un aseguramiento al crimen organizado.

Detalló que el debido proceso impide revelar el origen de estos recursos asegurados y entregados al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Por su parte, el presidente López Obrador indicó que se mantiene la lucha contra la corrupción y que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene un mecanismo para que pueda recuperar los fondos.

“Se ha tomado la decisión que ese dinero ingrese al Instituto para Devolverle el Pueblo lo Robado“, afirmó durante su conferencia de prensa matutina de este lunes.

Información de López-Dóriga Digital

