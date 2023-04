Germán Martínez responde a ‘lista negra’ de AMLO: ‘Usted le falló a los pobres y militarizó México’ (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de abril. El senador Germán Martínez respondió este jueves a la mención que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo sobre él en la conferencia matutina del día.

El legislador agradeció al presidente “que se acuerde de mí y le mando un saludo”, mencionó en una entrevista en Grupo Fórmula.

Esto ocurre luego de que AMLO dijera en ese momento en ‘la mañanera’ que había personas recomendadas que terminaron por traicionarlo, entre ellos, Germán Martínez.

“Yo no le fallé a mi biografía, yo a la mejor le fallé a usted, presidente, pero usted le falló a los pobres de México y usted me falló a mí al militarizar este país, yo no quería que siguiéramos esa ruta de militarizar este país. Usted le falló a sus propias palabras”, apuntó Martínez en la entrevista radiofónica.

Al respecto de los comentarios de AMLO sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la institución declarara la inconstitucionalidad del pase de la Guardia Nacional al Ejército, Germán Martínez le recordó a López Obrador que México es una república y cuenta con tres poderes de gobierno y que cada uno tiene sus propios quehaceres.

“Los ministros, con que no le fallen a la Constitución, eso es lo que yo les pido. Aunque fallen en contra de lo que nosotros pedimos, aunque fallen a favor del presidente. Lo que los ministros que están ahí para no fallarle a la constitución, no para no fallarle al presidente. Creo que el presidente está mal informado”, apuntó el senador.

La ‘lista’ de AMLO

López Obrador hizo comentarios este jueves sobre una lista de “recomendados” que terminaron por traicionarlo.

Entonces mencionó a las siguientes personas.

Germán Martínez, quien fue director del IMSS y renunció por diferencias

Lilly Téllez , quien fuera legisladora de Morena y luego se incorporó al PAN

, quien fuera legisladora de Morena y luego se incorporó al PAN Margarita Ríos Farjat , exjefa del SAT y ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

, exjefa del SAT y ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la SCJN.

¿Quién es Germán Martínez?

Germán Martínez fue nombrado como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018. Sin embargo, en mayo de 2019, renunció y se convirtió en el primer titular de una dependencia en dejar un cargo en la 4T.

Tras su salida del IMSS, Martínez explicó que algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen injerencia perniciosa en el IMSS y que ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia, y de prestación de servicios del instituto.

En el momento, Martínez dijo que estaba comprometido con Morena, pese a su renuncia. Y se reincorporó al Senado como legislador de esa bancada también en mayo de 2019.

Sin embargo, tiempo después, abandonó Morena y se unió al Grupo Plural, que es independiente y está compuesto por legisladores de varios partidos.

