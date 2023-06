Gerardo Fernández Noroña reprocha a AMLO no haberlo invitado a la reunión de “corcholatas” (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de junio. El aspirante presidencial del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser sectario por no invitarlo a la reunión de corcholatas que se llevó a cabo ayer en un restaurante del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, el diputado federal petista lamentó la exclusión y dijo que el titular del Ejecutivo Federal no lo invitó al encuentro donde se llamó a la unidad.

“Al excluirme está excluyendo a millones de mexicanos y está excluyendo a la posición más de izquierda del movimiento. El compañero presidente asume una posición sectaria y es inaceptable para el líder del movimiento porque provoca hacia abajo el mismo sectarismo”, indicó.

Noroña acusa a AMLO de no invitarlo Foto: Cuartoscuro

Pide no excluir a nadie

En tono de broma, Fernández Noroña detalló que vive cerca del lugar donde se llevó a cabo la reunión, pero no lo invitaron.

Manifestó que López Obrador se ha erigido como el garante de la unidad de este proceso interno rumbo al 2024, por lo que no debe excluir a nadie porque la candidatura no es solo de Morena, sino del Verde Ecologista y el Partido del Trabajo.

“No admite la exclusión con miras a ir construyendo el proceso de elección de la candidatura me parece injustificado, incorrecto y no es un trato de compañeros”, recriminó.

Aclaró que no es un asunto de exclusión personal porque en las últimas encuestas lo reconocen en u tercer lugar, incluso por encima del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como del senador Ricardo Monreal.

Noroña vive cerca del lugar donde se llevó a cabo la reunión Foto: Especial

“Cómo se puede construir la unidad con exclusión. Yo voy a participar me voy a registrar y voy a hacer uno de los aspirantes”, adelantó.

¿Busca ser el candidato del PT?

Incluso afirmó que es una posición política que ha sido absolutamente consecuente con el movimiento, ya que busca ser el candidato del movimiento y no únicamente del PT.

Aclaró que no habrá nada que haga que desista de sus aspirantes presidenciales y se registrará en el momento que indique la convocatoria y con las condiciones que ponga Morena.

“Yo no soy corcholatas, soy hombre libre. No habrá manera de que puedan evitar que me registre o compita o que yo les gane, quizás, porque las encuestas me colocan en un tercer lugar. No hay forma que puedan impedir mi participación”, aseveró.

El Heraldo de México

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir