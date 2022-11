Gerardo Esquivel pierde la presidencia del BID ante Ilan Goldfajn de Brasil (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de noviembre. Este domingo, el mexicano Gerardo Esquivel no logró el objetivo de ser elegido como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pues en su lugar, los votos mayoritarios recayeron en el brasileño Ilan Goldfajn, lo cual no fue bien visto por el Gobierno de México.

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda criticó la elección del brasileño para estar al frente del BID por los próximos cinco años, en sustitución del estadounidense Mauricio Claver-Carone, quien fue destituido por conflictos de interés.

“Lamentamos que en las elecciones del BID continúe la política de más de lo mismo. Se eligió la propuesta del gobierno de Brasil, apoyada por el de Estados Unidos.

“Agradecemos el apoyo que recibió nuestro candidato Gerardo Esquivel, por dos países de Latinoamérica. Muchas Gracias”, expresó Hacienda en el comunicado.

Ilan Goldfajn fue propuesto por el presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien le pasará la estafeta de su país a Lula Da Silva.

Gerardo Esquivel reconoce su derrota

El candidato mexicano propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Gerardo Esquivel, reconoció el triunfo y las capacidades del brasileño para encabezar al BID.

“Tengo el gusto de conocer a Ilan desde nuestros tiempos de estudiantes de posgrado en Cambridge y sé que es una excelente persona, con un gran bagaje técnico y una amplia experiencia, lo que le permitirá tener un buen desempeño al frente de BID”, publicó en sus redes sociales.

“Confío en que durante su gestión, el nuevo presidente podrá retomar los temas y la visión que propuse durante estos días para beneficio de la región en su conjunto. El BID es mucho más que una institución financiera y la visión del desarrollo debe ser integral”, añadió.

El BID elige a Ilan Goldfajn para la presidencia

Con la visión de hacer del BID la institución multilateral más importante en la región, el próximo 19 de diciembre será cuando inicie funciones como nuevo presidente Ilan Goldfajn con tres grandes prioridades para su gestión: combatir la pobreza, el cambio climático e impulsar la inversión y financiamiento en infraestructura para el desarrollo.

“Financiar inversión en infraestructura, tanto física como en conectividad digital y poder atraer dinero privado para complementar los recursos públicos y del BID”, dijo.

“Ser la institución multilateral más importante de la región y enfocarse en tres prioridades: reducir la pobreza y desigualdad; combatir el cambio climático y trabajar en la adaptación y resiliencia sobre todo de los países más expuestos a desastres naturales e incentivar la inversión en infraestructura, junto con el liderazgo de su experiencia internacional y local en el sector público y privado, sin ninguna afiliación partidista”, es como resumió su plan de trabajo Ilan Goldajn, todavía como candidato, en una mesa de discusión entre los cinco aspirantes a la presidencia del BID, organizada el viernes 18 de noviembre por The Adrienne Arsht Latin America Center at the Atlantic Council.

Al terminar la Asamblea de Gobernadores del BID, convocada para la elección este domingo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó su posicionamiento en el que destaca el papel del BID en la promoción del bienestar económico, social y ambiental de América Latina y el Caribe.

“Estados Unidos espera trabajar con el presidente Goldfajn para implementar el conjunto de reformas que los accionistas han establecido para impulsar el desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente; crecimiento liderado por el sector privado; ambición climática; y mejorar la eficacia institucional del BID”, señaló Janet Yellen en su comunicado.

El presidente electo acordó junto con la Asamblea de Gobernadores, tomar el cargo el próximo 19 de diciembre, dando un casi un mes para la transición de la presidencia interina ocupada por la hondureña Reina Irene Mejía Chacón y para él preparar su salida del Fondo Monetario Internacional (FMI), en donde desde el 3 de enero ocupa el cargo de director del Hemisferio Occidental.

“El mayor desafío que enfrentará como presidente será recuperar el prestigio y la influencia del BID, que perdió mucho terreno frente a otras instituciones como la CAF en los últimos años. La moral está baja y debe ser restaurada. Y los gobiernos deben trabajar en colaboración con la institución, no solo adoptar una actitud de “esperar y ver”, dijo Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas y la Sociedad de las Américas, a cargo de la oficina en Washington.

“También deberá tener una estrategia sobre China. Luis Alberto Moreno realmente le dio a China una gran participación en proyectos bancarios que Mauricio Claver Carone intentó revertir. Este será un gran desafío”, dijo a EL FINANCIERO.

El Financiero