García Márquez presenta denuncia por peculado contra anterior Administración, acusa campaña negra (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de junio. Acompañado de sus compañeros Concejales del Honorable Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, el presidente municipal Juan Carlos García Márquez, dio a conocer que ha iniciado una denuncia por peculado a la anterior Administración debido a que 7 regidores que la integraban no les fueron pagados sus dietas y que el recurso destinado para ello asciende a un millón 397 mil pesos, misma que debieron haberse ejercido y que no se realizó, y por lo cual ahora exigen el pago inmediato al actual Gobierno.

García Márquez, expresó en los últimos días se ha desatado una campaña negra por personas que tienen el interés de dañar y desestabilizar su Administración.

El edil morenista aseguró que el gobierno que encabeza ha realizado un trabajo de manera honesta y transparente desde el primer día que inició su administración por lo que es necesario informarle a los ciudadanos de esta situación que se ha venido presentando.

García Márquez dio a conocer que este fin de semana pasado diferentes medios de comunicación han informado y han difundido información falsa de manera dolosa y por supuesto mal intencionada, “el día de hoy se está difundiendo una nota totalmente falsa que las instalaciones de este Honorable Ayuntamiento se encontraban tomadas por un grupo de pobladores con una foto de un evento pasado de hace ya varios meses y que le han dado vuelo de manera simultánea en diferentes medios”.

Es muy obvio, dijo, que que es una campaña financiada por actores políticos que tienen intereses oscuros en este municipio “quiero informarles que esa información es totalmente falsa, así mismo también hace algunos días estuvo difundiendo una información que se había solicitado a través del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y al Congreso la destitución de este cuerpo colegiado, de su servidor y de mis compañeras y compañeros Concejales”.

“Esta situación es derivado de que en la Administración pasada 7 regidores que trabajaban para este Ayuntamiento no les fueron pagados sus dietas, este recurso, es un recurso que ya estaba etiquetado que viene del presupuesto de egresos y que se tiene que ejercer”, señaló el edil.

El presidente municipal manifestó que estos 7 regidores de la Administración pasada iniciaron denuncias en contra del Ayuntamiento para exigir el pago de sus dietas el cual asciende a un monto de un millón 397 mil pesos, misma que debieron haberse ejercido y que no se realizó, por lo cual exigen el pago inmediato de este recurso.

Asimismo, subrayó, el Tribunal exige el pago en una sola exhibición, lo cual para el Ayuntamiento que encabeza le es difícil poder realizar un pago en una sola exhibición “hemos estado realizando pagos de manera paulatina con la finalidad de no dañar el recurso y no lastimar el recurso que es para las colonias”.

Esto problema se derivó a que el ex presidente municipal (Dante Montaño Montero) no pagó a los regidores las dietas que ya se encontraban presupuestadas, “quiero informarles que nosotros iniciamos ya en el mes de marzo, la denuncia pertinente por el delito de peculado en contra de quien resulte responsable y será la autoridad quien determine si hubo daño al erario por este monto que no es menor, de casi un millón 400 mil pesos y que lastima el erario y las actividades diarias del Ayuntamiento y de las necesidades de las colonias”.

García Márquez, enfatizó que como gobierno no se van a quedar cruzados de brazos ni a quedarse callados, pues desde el inicio de su Administración informaron que iban a realizar las denuncias pertinentes por la no entrega recepción y ahora por este recurso que no saben dónde quedó pero que no se le pagó a los regidores de la Administración pasada y que hoy demandan el pago al Gobierno que encabeza y por el cual el Tribunal exige esta destitución de las y los Concejales.

Manifestó que como autoridad es su deber informar y hacerles de su conocimiento a los ciudadanos cuál es la situación que prevalece, “es un problema de la Administración anterior y que estamos enfrentando por supuesto con responsabilidad pero sin dañar los intereses de las y los ciudadanos del Honorable Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino”.

Finalmente, el presidente dijo que junto con su Cabildo están trabajando todos los días en beneficio de las y los ciudadanos y que van a continuar de esta manera aunque haya campañas de desprestigio financiadas, “eso no nos va a detener, por supuesto que vamos a seguir trabajando todos los días como lo hemos hecho desde el primer día de esta Administración y lo seguiremos haciendo con honestidad para generar bienestar a favor de de nuestro gran municipio”.

