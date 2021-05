García Cabeza de Vaca negó haber realizado operaciones ilícitas en México o en los Estados Unidos (23:14 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de mayo. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, negó haber realizado operaciones o transferencias ilícitas en México o en los Estados Unidos, y aseveró no poseer cuentas bancarias en aquel país, luego de que ayer la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la recepción de información de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto de “posibles responsabilidades penales” del mandatario y tres de sus familiares.

En un comunicado que difundió a través de sus redes sociales, García Cabeza de Vaca señaló que tampoco ha sido informado por ninguna autoridad de aquel país sobre alguna investigación en su contra.

“Hemos solicitado acceso a la carpeta de investigación, para el efecto de conocer el contenido de la información que se señala se recibió de autoridades norteamericanas con el fin de aclarar cualquier duda que existe al respecto de mi patrimonio, el que reiteró tiene un origen ilícito y no he realizado ninguna operación indebida; sin embargo, a pesar de reiteradas solicitudes hechas a la agente del Ministerio Público de la Federación, no se ha permitido a mi defensa el acceso al expediente”, reclamó el gobernador.

Agregó que ha respondido puntualmente a todas y cada una de las acusaciones que se le han formulado en su contra y acreditado que son infundadas.

Dijo que en virtud de que su defensa no ha tenido acceso al expediente, se encuentra imposibilitado para responder acusaciones cuyo contenido no conoce.

La FGR dio a conocer ayer que el Departamento de Justicia en Estados Unidos le hizo llegar información al Gobierno de México sobre posibles responsabilidades penales del mandatario, dos de sus hermanos y su suegro, así como de empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas que se integrarán a la carpeta de investigación correspondiente.

24Horas

