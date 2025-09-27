Garantiza DIF Oaxaca alimentación nutricia de 425 personas en Santiago Llano Grande (19:00 h)

Santiago Llano Grande, Oax., 26 de septiembre. Con el objetivo de garantizar una alimentación nutricia en este municipio de la región Costa, la Presidenta Honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Irma Bolaños Quijano entregó apoyos a 425 personas de Santiago Llano Grande.

Durante su gira de trabajo realizada junto al Gobernador Salomón Jara Cruz, expresó que actualmente recorre las ocho regiones del estado para llevar bienestar a la niñez y adolescencia de manera directa, sin intermediarios; en especial en aquellas comunidades donde más se necesita.

“Para nosotros es prioridad atender a nuestras niñas, niños y adolescentes, por ello venimos a hacer una gran entrega aquí en Llano Grande; teníamos ese compromiso con ustedes”, afirmó.

El Mandatario estatal destacó que la Primavera Oaxaqueña trabaja como nunca antes para atender a la población y resarcir la deuda histórica, mediante programas y apoyos que mejoren su vida diaria.

“Este es un gobierno del pueblo y para el pueblo, vamos a seguir trabajando con todas y todos”, subrayó Jara Cruz.

Los apoyos consistieron en canastas alimentarias que forman parte de los programas Desayunos de Letritas y Guisos de mi Pueblo, a favor de las localidades: Santiago Llano Grande, Santa María Cortijo, Mártires de Tacubaya y San Juan Bautista Lo de Soto.

En este marco también se otorgaron materiales como pinturas, estambres, mantas, entre otros, a integrantes de los Clubes de Adultos Mayores.

El Sistema DIF Oaxaca realiza jornadas de atención médica, dental, ocular y cirugías de paladar hendido. En este tenor, durante la visita se entregaron lentes de vista cansada, así como aparatos auditivos y funcionales para quienes lo requirieron.

En su oportunidad, la edil de Llano Grande, Xóchil Cruz Arellanes reconoció el arduo trabajo de territorio que impulsa el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña.

