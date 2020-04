Fundamental el cuidado de la salud mental durante el aislamiento social: Coesida (19:00 h)

San Bartolo Coyotepec, Oax. 17 de abril. Durante el aislamiento social que se vive actualmente en el estado, debido a la situación ante el COVID-19, las personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), pueden presentar ansiedad, trastornos del sueño o de alimentación, sentimientos de soledad, tristeza, claustrofobia, frustración e incluso depresión, indicó el psicólogo del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (Coesida) Rubén Núñez Pérez.

Destacó que para contrarrestarlos es importante mantenerse ocupado en actividades productivas y positivas, como por ejemplo la actividad física, preparar comidas saludables, compartir tiempo con la familia, colaborar con las tareas del hogar o realizar actividades artísticas (pintar, leer, tocar algún instrumento musical).

“De igual manera es importate establecer horarios para las comidas, así como para acostarse y levantarse, esto con el fin de evitar padecer trastornos del sueño y alimentación” puntualizó.

El también capacitador destacó que estar en cuarentena no significa que las personas deban aislarse psicológicamente del mundo, es decir, recluirse no debe implicar cortar temporalmente las relaciones afectivas y emocionales que se mantienen con familiares y amigos, el apoyo social -puntualizó- será fundamental para el correcto afrontamiento de la cuarentena.

Por ello precisó que una forma adecuada para obtener apoyo social durante el aislamiento es mediante la utilización de los medios que nos proporcionan las nuevas redes sociales, con las cuales la persona puede comunicarse con familiares y amigos a través de mensajes de texto, de voz, llamadas o videollamadas, contrarrestando así, el sentimiento de soledad o tristeza.

Puntualizó que si bien, en la web existe una gran cantidad de información relacionada al COVID-19, es importante no saturarse de información y buscar sobre todo, en fuentes oficiales, esto con el fin de evitar caer en pánico por datos no verificados.

Por su parte, la directora general del Coesida y de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), Gabriela Velásquez Rosas exhortó a las personas con VIH a no suspender su tratamiento antirretroviral bajo ninguna circusntancia, mantener la calma, seguir las recomendaciones de prevención proporcionadas por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), evitar compartir información no verificada y no automedicarse.

En caso de necesitar ayuda psicológica, llamar a los siguientes números Línea de Vida 800 911 2000; Atención Psicológica a Distancia, UNAM 55 50 25 08 55; Locatel 55 56 58 11 11, 55 54 84 04 43; Centros de Integración Juvenil 55 52 12 12 12.

