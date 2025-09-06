Función de box amateur el 14 de septiembre en Ocotlán de Morelos (10:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 6 de septiembre. La explanada municipal de Ocotlán de Morelos, será el escenario para la gran función de box que involucra más de veinte combates de diferentes categorías, el objetivo es promover el deporte de los puños y foguear a nuevos atletas dentro del pugilismo estatal, la función de box tendrá peleas desde los 33 hasta los 83 kilogramos.

El pesaje de los participantes iniciará a las 14:00 horas en el corredor municipal, en tanto los combates comenzarán a las 17:00 horas. Participan alumnos del Gym de box de Ocotlán, Roca´s Box, Sparta, Pandas, Gym Nietos Box, Rojo, entre otros.

En cuanto a los combates de boxeo, Michel Santiago se enfrentará a Rosalba La Roca Revilla, ambas con un peso de 33 kilogramos. Dilan Cruz, con 31 kilogramos de peso tendrá como rival a Edgar Mateo, con 40 kilogramos de peso. José Gallegos, con 66 kilogramos, tendrá como oponente a Abel Mayen Avendaño, con un peso de 77 kilogramos. Josué López, con 56 kilogramos, será rival de Marco Ramírez, con 58 kilogramos.

En la rama femenil, Alexa Cerda Díaz, se enfrenta a María de Jesús Pacheco, ambas con 56 kilogramos, en tanto, en el peso de 56 kilogramos, pelean Alexa Paz San Juan contra María de Jesús Pacheco. Con 46 kilogramos, Didier Flores Vázquez, se enfrentará a Alexis Santiago Martínez, con 47 kilogramos. Mientras que Itaí Santiago Hernández, con 53 kilos, será oponente de Melina Méndez, con 54 kilogramos.

Enrique Silva, con 41 kilogramos, se medirá a Julio Santiago, con un peso de 37 kilogramos, mientras que José Luis Celaya, de 55 kilogramos, será oponente de Zuriel de Jesús, con 62 kilogramos. Alexis Aguilar Ortiz, con 76 kilogramos, se medirá a Teódulo de Jesús Valencia, con 77 kilogramos. Mientras que Eduardo Vega, con 52 kilogramos, peleará contra Marvin Hernández, con 54 kilogramos. En cuanto a los de mayor peso, Jairo de Jesús Mendoza, con 77 kilogramos, pelea ante Alexandro Gael Ramírez, con 75 kilogramos, mientras que Sergio Daniel Aguilar, con 83 kilogramos, será oponente de Uziel Alejandro Vásquez.

