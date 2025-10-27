Fuerte accidente en la carretera Panamericana deja varios lesionados (20:29 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oaxaca, 26 de octubre. Un aparatoso accidente ocurrido sobre la carretera Panamericana, en el tramo Tehuantepec–Jalapa del Marqués, dejó como saldo varias personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar por cuerpos de emergencia y posteriormente trasladadas a un hospital de la región.

El percance se registró a la altura del distribuidor vial, donde dos vehículos particulares colisionaron, provocando severos daños materiales y el cierre parcial de la circulación.

Paramédicos y elementos la Guardia Nacional, acudieron al sitio para brindar auxilio a los heridos y realizar las labores de rescate.

Se presume que el exceso de velocidad o una maniobra imprudente podrían haber sido factores determinantes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir