Fuerte accidente en la carretera Panamericana deja varios lesionados (20:29 h)

Tehuantepec, Oaxaca, 26 de octubre. Un aparatoso accidente ocurrido sobre la carretera Panamericana, en el tramo Tehuantepec–Jalapa del Marqués, dejó como saldo varias personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar por cuerpos de emergencia y posteriormente trasladadas a un hospital de la región.
El percance se registró a la altura del distribuidor vial, donde dos vehículos particulares colisionaron, provocando severos daños materiales y el cierre parcial de la circulación.
Paramédicos y elementos la Guardia Nacional, acudieron al sitio para brindar auxilio a los heridos y realizar las labores de rescate.
Se presume que el exceso de velocidad o una maniobra imprudente podrían haber sido factores determinantes.
