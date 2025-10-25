Fueron detenidos cuando sustraían objetos de un inmueble asegurado (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de octubre. Elementos de la Dirección de Proximidad Social y Dirección de Movilidad efectuaban patrullajes de prevención y disuasión en el centro de la ciudad.

Al circular en la calle Berriozábal, frente al número 118, observaron a una persona en la barda de un inmueble, la cual cargaba en la mano derecha un monitor de computadora,

Debido a ello, le marcaron el alto, manifestando que el objeto era de su propiedad. Sin embargo, en la puerta del inmueble, los policías observaron una lona con la leyenda de la Fiscalía General del Estado como inmueble asegurado, así como un sello de clausurado.

Los elementos indicaron que en dicho inmueble funcionaba la escuela primaria Francoise Dolto, la cual fue asegurada hace unos meses.

En ese momento, otra persona salió por la puerta principal, violentando el sello de clausurado, la cual cargaba un CPU de computadora, un mouse y cables.

Las dos personas indicaron que fueron enviadas por otra más, para sacar dichos objetos, por lo cual quedaron detenidas e indicaron llamarse Juan M. S. P., de 37 años de edad y Reynaldo E. G. P., de 38 años de edad.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de continuar con la indagatoria correspondiente.

