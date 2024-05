“Fueron alrededor de 6 disparos”: Alessandra Rojo de la Vega sobre camioneta baleada (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de mayo. Alrededor de seis disparos fueron cometidos contra la camioneta de Alessandra Rojo de la Vega, abanderada de la oposición a la alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con una relatoría de la propia candidata.

En conferencia, la candidata de la alianza narró el ataque contra su vehículo en la colonia Peralvillo, tras una asamblea vecinal.

“Yo alcancé a ver de mi lado derecho a una persona que traía casco. Volteé al primer disparo y me agaché. El chofer arrancó a toda velocidad hacia mi casa… fueron alrededor de seis disparos, pensé que me venían siguiendo”, relató.

De acuerdo con la declaración de la candidata, Rojo de la Vega fue atacada a balazos a bordo de una Nissan Pathfinder sin blindaje, tras una asamblea vecinal donde recibió un papel para acudir de manera urgente a “un lugar” en la colonia Peralvillo.

“Iba saliendo de mi última reunión en la colonia Peralvillo… en la reunión me dieron un papel donde me citan de manera urgente a un lugar y cuando veo la dirección, dispararon”, narró.

Tras estos hechos, Alessandra Rojo de la Vega reveló que tanto ella, como su padre recibieron amenazas previas por redes sociales y llamadas.

“Amenazas sí recibí, todos los días recibo amenazas en mis redes sociales. No me las tomé muy en serio… ayer que mi papá se enteró de lo ocurrido me comentó de una llamada que recibió, de que le iban a hacer algo a sus hijas”, reveló.

Finalmente, tras imponer su denuncia, Rojo de la Vega exigió a las autoridades la detención de los responsables, al tiempo que señaló como responsable al jefe de Gobierno, Martí Batres, de cualquier agresión contra candidatos de la Alianza.

“Ya denuncié ante las autoridades. Salí a las seis de la mañana y hoy les exijo que hagan su trabajo y den con los responsables; no solo con quién disparó, también con quienes están detrás de este atentado”, exigió.

24 Horas

