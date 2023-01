“Fueron acusaciones falsas”: Gloria Trevi se pronuncia tras demanda en EU (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de enero. Gloria Trevi se pronunció en redes tras la publicación de la revista Rolling Stone en la que se hace mención que podría enfrentarse una vez más a la ley, por presunta corrupción de menores en el caso Trevi-Andrade.

Este jueves la interprete de “La papa sin catsup” a través de sus cuentas oficiales compartió un comunicado en el que dejó en claro que luchará contra todo, para defenderse luego de que fuera demanda en Los Ángeles, California, por presunta corrupción de menores.

Pues hace un par de días Gloria Trevi fue demanda luego de 25 años de nueva cuenta por el caso en el que se le involucra con Sergio Andrade por presuntamente atraer a menores de edad a una red que se dedicaba a explotar sexualmente de forma secreta en México.

Por lo que, la cantante comentó en el texto que compartió:

“Ser víctima de abuso físico y sexual en de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier haya sido víctima […] pero no me voy a quedaré callada mientras me acusas injustamente de crímenes que no cometí”.

Pues refrío que ya pago lo que debía, por lo que se le hace injusto que quieran “resurgir acusaciones falsas” hechas en su contra que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas las instancias salió absuelta.

Así mismo, enfatizó que tras esas acusaciones “falsas” por la que fue señalada, ella desde hace años lleva un demanda en EU para llevar a la corte a sus “difamadores”.

En tanto que, desde su estancia por Europa, Trevi pidió a sus seguidores “ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a a conocer los verdaderos hechos.”

Así mismo, recalcó que, seguirá trabajando y defendiéndose hasta obtener justicia en el caso por el cual esta en polémica nuevamente.

24 Horas/Foto:Cuartoscuro

