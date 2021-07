“Fue un gran día”: Loret de Mola tras audiencia por caso Cassez-Vallarta (18:45 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de julio. El periodista, Carlos Loret de Mola, compareció en audiencia por el caso del montaje Cassez-Vallarta, por el que ha sido señalado durante varios años, al finalizar la misma dijo que este fue “un gran día”.

La razón por la que se siente tan seguro de sí mismo tras haber concluido este proceso fue por los argumentos de las partes acusadoras.

“Comparecí otra vez en el caso Cassez-Vallarta. Fue un gran día: mis 2 principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta que era un montaje y por eso no me alertaron”.