Fue “roce involuntario”, asegura David Monreal sobre tocamiento a compañera (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de abril. David Monreal, candidato por Morena a la gubernatura de Zacatecas, aseguró que el tocamiento que realizó a su compañera Rocío Moreno durante un mitin en Juchipila fue “un roce involuntario“.

En redes sociales se viralizó el momento en que David Monreal pasa por detrás de Rocío Moreno y le agarra el brazo derecho; luego baja su mano y le da una palmada en el trasero.

En entrevista con medios este miércoles, el morenista insistió en que es mentira que haya tocado indebidamente a Rocío Moreno, candidata a la Presidencia Municipal de Juchipila.

“Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto. En todo caso fue un roce involuntario, no sucedió, no hay nada”, sentenció.